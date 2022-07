Odhalil český Datart s předstihem novou generaci Apple Magic Mouse?

Jestli je za něco Apple u svých periferií dlouhodobě kritizován, je to bezesporu umístění portu u Magic Mouse. Jelikož je i po letech na spodní straně, myš se po vybití nedá používat, ale je třeba jí nechat nabít, což může být mnohdy pořádný problém. Nejeden jablíčkář proto doufá v to, že se Apple v dohledné době odhodlá k přesunutí portu ze spodku myši na její bok, aby jej tak zpřístupnil pro možnost nabíjení i při používání myši. A právě takto upravená Magic Mouse se objevila na stránkách českého prodejce elektroniky Datart, který je autorizovaným prodejcem Apple produktů. Výbuch nadšení je však zatím předčasný.

Datart zveřejnil fotku Magic Mouse s portem zepředu, který by tak umožňoval její nabíjení při používání, na produktové stránce Magic Mouse 2. Jelikož však ta nabízí specifikace klasické Magic Mouse, na kterou jsme zvyklí nyní, a dokonce na ní naleznete i její fotky (tedy až na tu jednu upravenou), namísto odhalení nové generace Magic Mouse se spíš Datart nechal napálit nějakým konceptem, který na produktovou stránku s přesvědčením, že se jedná o tentýž produkt, který zachycuje i ostatní fotky. Pokud jste si tedy už chystali peníze na pořízení nového typu Magic Mouse, raději je odložte – dostali byste totiž opět to, na co jsme léta zvyklí.