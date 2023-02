Netflix ruší jedno z nejotravnějších omezení Premium účtu!

Po dlouhé době přichází od Netflixu konečně i dobré zprávy, které se týkají uživatelů nejvyšší úrovně předplatného, které u nás nese název Premium Ultra HD a stojí 11,99€ měsíčně. Netflix dramaticky rozšířila katalog filmů s podporou prostorového zvuku a odstranila zároveň jedno z nejzásadnějších omezení pro stahování filmů pro offline sledování. Prostorový zvuk nabídl Netflix poprvé v polovině loňského roku, ovšem týkal se tehdy jen malého počtu filmů a pořadů. Nyní svůj katalog Netflix rozšířil o více než 700 televizních pořadů a filmů, které nově podporují prostorový zvuk. Ten si můžete vychutnat na iPhone 7 nebo novější, iPad Air 3. generace nebo novější, iPad mini 5. generace a novější, iPad PRo 3. generace a novější a Apple TV 4K. Co se sluchátek týká získávají podporu AirPods 3. generace, AirPods Pro, AirPods Max a Beats Fit Pro.

Rozšíření podpory se týká například filmů a seriálů jako je The Watcher, Wednesday, Glass Onion, You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun a Tour de France. Pokud chcete zjistit, jaké filmy mají prostorový zvuk, stačí do vyhledávání v Netflixu jednoduše zadat prostorový zvuk, případně Spatial Audio a zobrazí se všechny filmy a seriály, které prostorový zvuk nabízí.

Pro předplatitele nejvyššího stupně předplatného navíc Netflix také zvýšil počet zařízení, do kterých si mohou stahovat obsah pro offline přehrávání. Doposud bylo možné stahovat filmy a seriály do čtyř zařízení, nyní se jejich počet zvýšil na šest. Pokud tedy máte víc zařízení, můžete si nyní až do šesti z nich stáhnout obsah pro offline přehrávání. Upřímně jsem tuto funkci nikdy nevyužil, ale Netflix toto oznámení považuje za poměrně zásadní. Navíc počet zařízení si nevycucal z prstu, ale provedl výzkum, ze kterého vyšlo právě šest zařízení, na které by si lidé rádi stahovali seriály a filmy pro offline přehrávání.