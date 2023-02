Sdílení účtu Netflix zdarma končí! Víme, za co vám hrozí ban a co v pohodě projde

Když v loňském roce Netflix světu oficiálně oznámil, že hodlá v budoucnosti začít bojovat sdílení účtů, nejednoho svého diváka tím velmi rozzlobil. Účty na Netflix se totiž v současnosti sdílí ve velkém, díky čemuž jsou lidé schopni šetřit nemalé peníze. Právě to je však ve výsledku ten největší problém. Sdílení účtů totiž připravuje Netflix zhruba o třetinu zisku z předplatných, na který by dosáhl, kdyby si účet platili všichni uživatelé. A nyní už víme jednak to, že boj Netflixu započne do konce března a jednak také to, jak bude fungovat. Streamovací gigant zveřejnil konkrétně informace, které naleznete na následujících stránkách. Ty sice v lecčem kopírují to, co jsme slyšeli již v předešlých týdnech a měsících, nicméně nedočtete se v nich nic o poplatku za sdílení účtu. Je tedy velmi pravděpodobné, že ten bude zprvu nasazen jen v některých zemích a že Česká republika mezi ně patřit nebude.

Sdílení Netflixu s někým, kdo s vámi nebydlí