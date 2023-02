Jak prodloužit výdrž baterie Macu s macOS 13.2 Ventura

Jas obrazovky Jednou z nejnáročnějších součástí na baterii je rozhodně displej vašeho Macu. U něho navíc platí, že čím vyšší je nastavený jas, tak tím vyšší je také spotřeba. Chcete-li tedy zajistit nejdelší možnou výdrž baterie, je nutné jas snižovat. Ve výchozím nastavení to Mac dělá automaticky, každopádně pokud někteří uživatelé provádí deaktivaci této funkce. Pro opětovnou aktivaci stačí přejít do  → Nastavení… → Monitory, kde přepínačem zapněte Automaticky upravit jas. Jako bonus si můžete ještě aktivovat funkci, díky které se jas automaticky sníží při využívání Macu z baterie – stačí přejít do Nastavení… → Monitory → Pokročilé…, kde pak aktivujte Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie. Automatický jas nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-automaticky-jas-1 macos13-automaticky-jas-2 macos13-automaticky-jas-3 Vstoupit do galerie Mírně ztlumit jas obrazovky při napájení z baterie nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-automaticky-jas-1 macos13-snizeni-jasu-baterie1 macos13-snizeni-jasu-baterie2 macos13-snizeni-jasu-baterie3 Vstoupit do galerie

Režim nízké spotřeby Pokud vlastníte iPhone, tak jistě víte, že na něm můžete různými způsoby aktivovat režim nízké spotřeby. Dlouhou dobu byl tento režim k dispozici jen na jablečný telefon, před krátkou dobou se však situace změnila a využít jej můžete konečně i na iPadu, Apple Watch a Macu. Jedná se o nejjednodušší způsob, pomocí kterého lze šetřit baterii Macu. Aktivaci provedete v  → Nastavení… → Baterie, a to v řádku Režim nízké spotřeby. Nebyl by to však Apple, kdyby nebylo nastavení komplikované – zvolit si tak můžete, aby byl režim zapnutý neustále, anebo při napájení z baterie či naopak z adaptéru. Fotogalerie nastaveni-systemu-macos13-ventura macos13-rezim-nizke-spotreby1 macos13-rezim-nizke-spotreby2 macos13-rezim-nizke-spotreby3 Vstoupit do galerie

Optimalizované aplikace Před pár lety představil Apple své vlastní čipy Apple Silicon, které už se aktuálně nachází v útrobách naprosté většiny jablečných počítačů. Čipy Apple Silicon každopádně využívají oproti procesorům Intel jinou architekturu, což je problém z hlediska aplikací. Ty musí vývojáři buď přizpůsobit na Apple Silicon, anebo je možné využit překladač kódu Rosetta, díky kterému lze na novějších Macích spustit i aplikace pro zařízení s procesory Intel. Tento překladač kódu však způsobuje snížení výkonu zařízení z důvodu relativně velké náročnosti. Proto byste měli vždy na Macu s M-series čipem využívat verzi aplikace, která je určená pro Apple Silicon. Pokud byste si chtěli ověřit, zdali je nějaká aplikace optimalizovaná pro Apple Silicon, stačí přejít na stránky Is Apple Silicon Ready?, kde si aplikaci najděte a rozklikněte. Fotogalerie #2 is-apple-silicon-ready1 is-apple-silicon-ready2 is-apple-silicon-ready3 is-apple-silicon-ready4 Vstoupit do galerie

Náročné aplikace Čas od času se stává, že si některé aplikace nerozumí s nově nainstalovanou verzí macOS. Nejčastěji dochází k tzv. zacyklení, kdy se aplikace zaseknou a začnou nadměrně využívat hardwarové zdroje. Někdy je to problém vývojářů aplikace, jindy zase může být na vině samotný Apple. Naštěstí lze ale náročné aplikace jednoduše vyhledat a případně také ukončit. Stačí, abyste přešli do aplikace Monitor aktivity, kde se nahoře přepněte do sekce CPU, a poté procesy seřaďte podle CPU %. Nahoře se vám pak zobrazí nejnáročnější aplikace. Pokud byste chtěli nějakou aplikaci vypnout, tak ji klepnutím označte, pak stiskněte ikonu X v levé horní části a klepněte na Ukončit. Fotogalerie #3 terminal_big_sur1 monitor_aktivity_cpu_serazeni2 monitor_aktivity_cpu_serazeni4 monitor_aktivity_cpu_serazeni3 monitor_aktivity_cpu_serazeni5 monitor_aktivity_cpu_serazeni1 monitor_aktivity_cpu_serazeni6 Vstoupit do galerie