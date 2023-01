Jak prodloužit životnost baterie MacBooku

Pokud chcete zajistit, aby baterie ve vašich Apple zařízeních vydržela co nejdéle, tak se o ni musíte náležitě starat. Jedná se totiž o spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti a platí, že čím hůře se o baterii staráte, tak tím rychleji klesá její zdraví. Existuje několik základních tipů a postupů, které můžete pro zajištění maximální životnosti baterie využít. Primárně je důležité, abyste zařízení využívali v optimální teplotní zóně, tedy abyste ho nevystavovali příliš vysoký či nízkým teplotám. Kromě toho baterii pomůžete tím, že její nabití budete co nejvíce udržovat v rozmezí od 20 do 80 %, což je naprosto optimální a funguje zde nejlépe, bez zrychlené ztráty kapacity.

Již před nějakou dobou představil Apple na svých zařízeních funkci optimalizovaného nabíjení baterie. V případě, že tuto funkci aktivujete, tak by měla zamezit nabití baterie na více než 80 %, což je ideální pro prodloužení životnosti baterie. Avšak pravdou je, že optimalizované nabíjení u většiny uživatelů spíše nefunguje, jelikož je zbytečně komplikované. Aby vůbec došlo k omezení nabíjení na 80 %, tak si prvně systém musí vytvořit jakési schéma toho, kdy zařízení nabíjíte. K omezení pak spíše výjimečně dojde pouze tehdy, pokud Mac nabíjíte pravidelně a vždy ve stejný čas – stačí se jen lehce vychýlit a optimalizované nabíjení opětovně přestává fungovat. Součástí funkce je totiž taktéž automatické dobití posledních 20 % do „stovky“, ke kterému má dojít těsně před odpojením zařízení z napájení. Existuje ale řešení, které uživatelům s tímto dokáže pomoci – na našem magazínu už jsme vám ho představili a jmenuje se AlDente.

Aplikace AlDente velmi jednoduše a stručně řečeno dokáže zastavit nabíjení na 80 %, popřípadě na jiných procentech, a to s tím, že se neptá na okolnosti a netvoří si žádné zbytečné schéma. Prostě si nastavíte, kdy se má nabíjení zastavit a hotovo – k zastavení skutečně dojde, ať už bude situace jakákoliv. Tato funkce se tak hodí především uživatelům, kteří mají Mac stále připojený k napájení a nechtějí si ničit baterii tím, že její nabití zůstává dlouhodobě na 100 %. Samozřejmě ale AlDente využijí i všichni ostatní uživatelé, kterým optimalizované nabíjení nefunguje a chtějí se o baterii svého Macu starat. Aplikace AlDente je pro pouhé omezení nabíjení k dispozici naprosto zdarma, čímž rozhodně většinu z vás potěším. Osobně tuto aplikaci využívám již několik let a již na několikátém Macu s tím, že z vlastní zkušenosti mohu potvrdit její funkčnost a výrazné prodloužení životnosti baterie.

Před nedávnem jsem se ale spojil s vývojáři aplikace a rozhodli jsme se, že vám přinesu článek, ve kterém se podíváme na plnou verzi zmíněné aplikace v podobě AlDente Pro, která nabízí několik zajímavých a využitelných funkcí navíc. Hned na začátek mohu uvést, že si v plné verzi můžete změnit ikonu v horní liště na klasickou baterii s ukazatelem procent, takže ji můžete vyměnit za tu systémovou. Přímo v horní liště skrze ikonu navíc můžete ručně nastavit, aby se baterie dobila do 100 %, což se hodí například v případě, že se chystáte odejít. Kromě toho můžete nechat Mac také opětovně vybít na určitou kapacitu a případně jednoduše nastavit, do kolika procent se má jablečný počítač nabít. Pokud máte novější MacBook, tak můžete také přenastavit diodu MagSafe konektoru, u které lze například nastavit kompletní vypnutí, což jsem osobně ihned využil.

Nejdůležitější jsou ale samozřejmě funkce, které ovlivňují přímo nabíjení. Nastavit si můžete například to, aby se nabíjení automaticky zastavilo v režimu spánku, případně lze také nastavit automatické vybití v případě, že dojde k nabití na vyšší než zvolenou kapacitu. Dále můžete nastavit, aby aplikace zobrazila a pracovala se skutečnou kapacitu baterie, která se odvíjí z hardwarových informací zařízení. Zmínit určitě musím také ochranu proti přehřátí, kdy si zvolíte maximální teplotu baterie, při které se nabíjení automaticky přeruší a započne opětovně až po ochlazení. Zkrátka a jednoduše, pokud chcete zajistit, aby baterie vašeho Macu vydržela co možná nejdéle, je AlDente naprostou povinností, kterou musíte mít. Rozhodně doporučuji si ji vyzkoušet zdarma, a pokud se vám bude líbit, určitě vývojáře podpořte, jelikož aplikace stojí za to. Sáhnout můžete buď po ročním předplatném za 280 korun, anebo lze využít jednorázový nákup za 590 korun.

AlDente stáhnete a zakoupíte zde