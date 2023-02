Apple Home Display pro chytrou domácnost: 5 věcí, které o něm nyní víme

Před pár týdny se na internetu objevily zvěsti o tom, že by měl Apple aktuálně pracovat na zbrusu novém produktu. Jednat se má o speciální displej pro chytrou domácnost, skrze kterou ji bude možné kompletně ovládat. Svým způsobem tak má tento displej připomínat iPad, samozřejmě ale bude ochuzen o některého jeho funkce, které nepotřebuje, aby vyšel levněji. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které o tomto displeji pro chytrou domácnost již víme. Mohlo by vás zajímat Jak mi iPhone vyhnal přítelkyni z domácnosti aneb dejte si pozor na novinku z iOS 16.2 Vše o Apple Jiří Filip 14. 12. 2022

Design Jak už jsem nakousl v úvodu, tak by měl displej pro chytrou domácnost vycházet z iPadu. Vzhledem k tomu, že se má jednat o levné zařízení, tak se konkrétně bude zcela jistě podobat nejlevnějšímu klasickému iPadu 10. generace. Ten už nabízí pěkný design bez tlačítka plochy, což je z hlediska vzhledu zásadní, jelikož bude dobře vypadat připevněný na stěně. K samotnému připevnění by jablíčkáři měli využívat magnety, které by se mohly přicvaknout k magnetickým šroubkům. Díky tomu by bylo možné tento displej umístit skutečně kamkoliv a interagovat by s ním mohl kdokoliv.

Displej Prozatím není jasné, jak velký by měl displej pro chytrou domácnost být. Avšak vzhledem k tomu, že bude chtít Apple snížit výrobní náklady na minimum, tak je dost možné, že Apple sáhne po naprosto stejném displeji, které využívá právě u iPadu 10. generace. To konkrétně znamená využití 10.9″ Liquid Retina displeje s podporou True Tone, rozlišením 2360 × 1640 při 264 PPI a maximálním jasem 500 nitů.

Schopnosti Dost možná se ptáte, co všechno by měl vlastně tento jablečný displej pro chytrou domácnost umět. Kromě toho, že by skrze něj mohl kdykoliv ovládat kompletní chytrou domácnost, tak bychom jej mohli využít například také pro streamování filmů či seriálů, chybět by pak neměla ani podpora FaceTime hovorů díky přední kameře. Chybět by neměl ani zabudovaný reproduktor, který by dokázal jednoduše upozorňovat na nějaké skutečnosti. V praxi se tak má jednat o jakýsi hybrid iPadu a HomePodu. Takto lze řešit celou věc nyní

Konkurence V současné chvíli nabízí vlastní displeje pro ovládání chytré domácnosti již mnoho technologických gigantů – zmínit můžeme například Meta, Amazon a Google. Meta například nabízí svůj Meta Portal pro ovládání chytré domácnosti a komunikaci s rodinou, Amazon se pak chlubí 10″ Echo Show a Google pak nabízí Nest Hub Max pro streamování obsahu, poslech hudby, ovládání příslušenství apod. Svým způsobem se tak dá říct, že Apple zaspal dobu, a že by měl skutečně s vlastním displejem přijít co nejdříve. Mnohým jablíčkářům totiž podobné zařízení jednoduše schází, a to navíc z důvodu ukončení podpory využívání iPadu jako centra domácnosti.