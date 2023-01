Apple chystá speciální displej pro ovládání HomeKitu, umět toho ale bude mnohem víc

Fanoušky chytré domácnosti a zejména pak té postavené na platformě Apple HomeKit čekají dle všeho zlaté časy. Zdá se totiž, že se Apple chystá na svou platformu pro smart home v nadcházejících měsících a letech zaměřit mnohem intenzivněji než tomu je nyní, z čehož budou právě její uživatelé značně těžit. Po včerejším představení HomePodu 2 či oznámení zpřístupnění senzoru pro měření teploty a vlhkosti na HomePodech (mini) se totiž nyní objevily informace, že se chystá další produkt, který posune chytrou domácnost na další level.

S informacemi ohledně vývoje novinky přišla před pár hodinami agentura Bloomberg, které se podařilo zjistit, že Apple vyvíjí speciální dotykový displej pro ovládání aplikace Domácnost. Jednat by se mělo doslova o low-endový iPad s osekaným operačním systémem, který by měl umožňovat jen pár základních funkcí, kdy kromě Domácnosti by to měl být například FaceTime streamování videa (zřejmě z internetu) a tak podobně. Do jisté míry by se tedy mohlo jednat o náhradu za Apple TV ve smyslu možnosti využití produktu coby domácí centrum pro HomeKit.

Poměrně zajímavé je, že Apple produkt vyvíjí s řadou speciálních upevňovacích mechanismů založených na magnetismu, které by měly být připevnitelné například na zeď, kuchyňskou linku či obecně kamkoliv, kde bude uživateli dávat umístění zařízení coby mozku domácnosti smysl. Je nicméně otázkou, zda je při vývoji upevňovacích řešení myšleno i na nabíjení, či zda bude Apple po svých uživatelích chtít, aby pro tuto činnost zařízení vždy sejmuli například ze stěny a nabili jej standardně pomocí kabelu někde na stole, jak tomu je třeba u MacBooků. Ať tak či tak, vše podstatné bychom se měli dozvědět již příští rok, kdy má Apple s novinkou vyrukovat.