Součástí Safari, stejně jako prakticky každého jiného webového prohlížeče, je takzvané anonymní prohlížení. Při jeho využívání k nedochází k zaznamenávání žádných dat při procházení webových stránek, což může přijít vhod. Je tady ale jeden zásadní problém, se kterým už jste se určitě někdy setkali. Pokud totiž Safari opustíte tak, že v něm necháte otevřený anonymní panel, tak po opětovném otevření prohlížeče dojde automaticky k jeho znovunačtení. To může být problém, pokud se nacházíte někde na veřejnosti a poslední prohlížená stránka je nějakým způsobem nevhodná nebo citlivá.

Jak na iPhone otevřít Safari bez zobrazení posledního anonymního okna

Nejhorší na tom je, že i když si to uvědomíte, tak vám zkrátka nezbývá nic jiného, než ideálně ztlumit jas na minimum, Safari zapnout a z anonymního prohlížení se přepnout zpět do toho klasického. Pořád se ale nejedná o úplně ideální řešení, které by bylo stoprocentně neprůstřelné. Dobrou zprávou však je, že ve skutečnosti existuje tip, díky kterého se můžete z anonymního prohlížení přepnout zpět do toho klasického bez nutnosti toho, abyste Safari vůbec zapnuli – a nejedná se o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně si na iPhonu na ploše najděte ikonu aplikace Safari. Následně v závislosti na vašem iPhonu otevřete menu této aplikace: iPhone 11 a novější s Haptic Touch: podržte na ikoně Safari prst;

podržte na ikoně Safari prst; iPhone XS a starší s 3D Touch: silně na ikonu Safari prstem zatlačte. Jakmile se otevře menu, tak v něm prstem klepněte na Nový panel. Tímto dojde k otevření nového klasického panelu v Safari a nezobrazí se poslední otevřený obsah v anonymním okně.

Výše uvedeným způsobem lze tedy otevřít prohlížeč Safari s jistotou toho, že nedojde k načtení a vyobrazení posledního otevřeného obsahu v anonymním okně. Ať už jste v něm tedy měli otevřeno cokoliv, bez problémů tak budete schopni Safari otevřít i na veřejnosti. Pořád je ale nutné si předem uvědomit, že jste v Safari mohli nechat otevřený nevhodný a citlivý obsah – jakmile bez rozmýšlení na ikonu Safari klepnete, už není cesty zpět.