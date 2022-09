5 tipů v Safari z iOS 16, které byste měli znát

Součástí každého Apple zařízení je také webový prohlížeč Safari, které uživatelé buď milují, anebo nesnáší – dá se říct, že nic mezi tím neexistuje. Stejně jako své ostatní aplikace se snaží Apple i Safari neustále vylepšovat, a to pokaždé s příchodem nových verzí operačních systémů. Před nedávnem jsme se dočkali vydání iOS 16 a byť nedošlo k tak výrazným změnám jako v loňském iOS 15, tak rozhodně nějaké novinky letos přišly. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 z nich.

Pokaždé, když si na iPhonu zakládáte na webu nějaký účet, tak vám v tom Safari může pomoci. Konkrétně vám může vygenerovat bezpečné heslo a automaticky ho uložit do klíčenky, tudíž se nemusíte prakticky o nic starat. Některé weby však mají specifické požadavky pro heslo, a tak v Safari z iOS 16 přibyla možnost pro výběr typu hesla. Stačí, abyste při vyplňování hesla u registrace ve spodní části obrazovky klepnuli na Další volby… , a poté si heslo podle potřeby vybrali.

Do Safari na iPhonu si již od příchodu iOS 15 můžeme konečně jednoduše a přehledně instalovat rozšíření, což dlouhou dobu chybělo. Dobrou zprávou je, že v novém iOS 16 kalifornský gigant tuto funkci ještě vylepšuje. Konkrétně se totiž nově veškerá rozšíření synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními, což rozhodně přijde vhod. Naprosto stejně se pak synchronizují mezi zařízeními také předvolby webových stránek, takže je nemusíte pokaždé nastavovat zvlášť.

Před nedávnem přišel Apple v prohlížeči Safari se skupinami panelů. Díky nim můžete jednoduše vytvářet různé skupiny s panely, mezi kterými se pak můžete přepínat. To znamená, že například můžete mít zvlášť skupinu panelů pro práci či zábavu apod. Vždy tak můžete skončit přesně tam, kde jste skončili, stačí se přepnout. V iOS 16 pak došlo k vylepšení této funkce a skupiny panelů je nově možné sdílet mezi uživatele, kteří tak v Safari mohou pracovat s vámi. Pro sdílení skupiny panelů stačí, abyste se v Safari do ní přesunuli , a poté vpravo nahoře klepnuli na ikonu sdílení. Pak už si stačí vybrat způsob sdílení.

Využívání Živého textu

V případě, že vlastníte iPhone XS a novější, tak můžete využívat od iOS 15 funkci Živý text, která dokáže rozpoznat text na obrázcích a fotkách a převést jej do takové podoby, kdy s ním můžete jednoduše pracovat, a to i v rámci Safari. V novém iOS 16 se pak Živý text dočkal dalších vylepšení, a to zejména možnosti okamžitého převodu jednotek a měn, popřípadě překládání. Pokud byste o novinkách v Živém textu chtěli zjistit více, stačí si otevřít článek, který přikládám níže.