5 největších přešlapů Microsoftu v jeho historii

Naše weby se sice specializují převážně na dění kolem společnosti Apple, čas od času ale zabrousíme i na jiná témata. Zatímco v minulosti jsme vám přinesli článek na téma významných chyb v historii společnosti Apple , tentokrát se zaměříme na Microsoft a na případy, kdy tato věhlasná technologická firma nějakým způsobem pochybila. Od svého založení v roce 1975 nashromáždila společnost Microsoft vedle řady úspěchů i několik neúspěchů. Inovace koneckonců často znamená poučit se z chyb. Jednou z nich se v případě Microsoftu stala snaha o proniknutí na trh s nositelnou elektronikou. Microsoft Band byl fitness náramek s některými funkcemi chytrých hodinek, který byl uveden na trh v roce 2014. Nabízel kompatibilitu se systémy Windows Phone, iOS a nakonec i Android, měl barevný displej a stál 199 dolarů. Na první pohled by se mohlo zdát, že s těmito funkcemi má Microsoft Band ve své době úspěch zaručen, uživatelům ale nevyhovoval jeho design. Stížnosti se objevily i po příchodu druhé generace, a firma v roce 2016 oznámila, že s výrobou svého fitness náramku končí.

Windows 8

Stejně jako se všichni uživatelé neshodnou na tom, který internetový prohlížeč je nejlepší, nepanuje samozřejmě jednoznačná shoda ani ve věci operačních systémů. Na to, že se Windows 8 příliš nevyvedl, se ale shodlo překvapivě velké množství uživatelů i odborníků. Systém Windows 8 byl vydán v roce 2012, a představoval snahu společnosti Microsoft o inovaci na tomto poli. Bohužel dlouholetým uživatelům systému Windows připadalo jeho uživatelské rozhraní nepohodlné a neintuitivní, zejména při práci s klávesnicí a myší místo s dotykovou obrazovkou. S vlnou nevole se setkala také absence nabídky Start, která byla součástí MS Windows již od 90. let. S Windows 10 Microsoft nabídku Start vrátil – čímž definitivně přiznal, že to s Windows 8 pokazil.