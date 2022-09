4 historické průšvihy Applu a jak se mu je podařilo vyřešit

Odchod Steva Jobse Steve Jobs byl nepochybně výraznou osobností, která měla na úspěch Applu nezanedbatelný vliv. I přesto se ale firma po určitý čas musela obejít bez něj. Stalo se tak v polovině 80. let minulého století, kvůli problémům s vysokými výrobními náklady a narůstajícímu napětí mezi vedením firmy musel Jobs Apple opustit. Ačkoli se Apple po Jobsově odchodu ještě chvíli držel, situace se rychle zvrtla v katastrofu. V polovině 90. let byla řada produktů Apple předražená a mnohé se neujaly podle očekávání. Tyto neúspěšné produkty stály společnost téměř miliardu dolarů ročně. Nakonec Apple v roce 1996 odkoupil NeXT i se samotným Jobsem, a návrat zpět na výsluní mohl postupně započít. Fotogalerie NeXT logo wiki Steve-Jobs-Next Steve-Jobs-Next Steve Jobs NeXT vizitka pero Vstoupit do galerie

MobileMe Služba MobileMe byla původně spuštěna v roce 2000 pod názvem iTools, který vydržel do roku 2002. Do roku 2008 byla služba známá jako .Mac a poté fungovala cobyl MobileMe až do roku 2011. Nakonec byla nahrazena iCloudem tak, jak jej známe v současnosti. Služba MobileMe umožňovala uživatelům ukládat kontakty, dokumenty, kalendáře, fotografie, videa a e-maily na dálku a přistupovat ke všemu na zařízeních Apple (a v systému Windows prostřednictvím prohlížeče), a to vše za 99 dolarů ročně. Hned při spuštění však docházelo k občasným výpadkům služeb, a mnohým uživatelům se nelíbila ani cena. Z (ne)fungování MobileMe neměl příliš velkou radost ani Steve Jobs. Legenda praví, že poté, co hodinu křičel na odpovědný tým, nechal vyhodit šéfa divize MobileMe a nahradil jej Eddym Cuem. Služba MobileMe přežívala až do poloviny roku 2012, kdy ji Apple úplně zrušil. iCloud, nástupce služby MobileMe, byl spuštěn v říjnu 2011. Přestože iCloud není dokonalý, oproti MobileMe znamenal obrovské zlepšení.

Apple Maps v iOS 6 Když se řekne „přešlap Applu", mnohým se vybaví neblaze proslulé Apple Maps v iOS 6, ze kterých si někteří vydrželi dělat legraci dodnes. Původní iPhone byl vybaven Mapami od Googlu. V roce 2012 však Apple vydal operační systém iOS 6, ve kterém byly Google Maps nahrazeny prvními nativními Mapami od Googlu. Pravda je taková, že do vypršení smlouvy Googleu s Applem na výchozí mapové podklady zbýval ještě nějaký čas, ale Google nebyl ochoten přidat turn-by-turn navigaci pro iPhone, kterou Apple chtěl mít. Řešením Applu tedy bylo dát Googlu sbohem a přijít s vlastními nativními Mapami, ty měly ale k dokonalosti daleko. Potýkaly se s problémy s nepřesnostmi, chybným zobrazením i tragicky špatnou navigací, a Apple za ně oprávněně sklidil tak velkou kritiku, že se musel veřejně oficiálně omluvit.