Příběh Steva Jobse a tenisek New Balance aneb jak otec Applu obouval prakticky jen je

V dobách největší slávy společnosti Apple se Steve Jobs s oblibou oblékal do své charakteristické „uniformy“. Tu obvykle tvořily modré džíny, černý rolák a tenisky New Balance. Právě těmto teniskám bude věnovaný náš dnešní článek.

Věrnost téměř od počátku

Boty New Balance patřily ke Stevu Jobsovi po dlouhá léta. Existuje spousta fotografií, na kterých má Jobs na noze boty právě této značky – pokud není zrovna bosý. „New Balancy“ má Steve Jobs na nohou na snímcích ze svého mládí, kdy v nich nonšalantně v džínách pózuje u stolu s Macintoshem, obouval si je ale také jablečné Keynotes, nebo se v nich třeba zúčastnil legendárního dvojinterview s Billem Gatesem. V botách této značky Jobse také nezřídka zachytili paparazziové na neoficiálních fotografiích.

Fotogalerie Apple-CEO-Steve-Jobs-Keynote-Fashion-Evolution Steve Jobs New Balance Keynote 1 Steve Jobs New Balance Steve Jobs New Balance outside Vstoupit do galerie

Modely se mění, značka zůstává

Někteří majetní milovníci módy rádi dávají okázale najevo, jaké značky si mohou dovolit, a často se na veřejnosti objevují v nápaditých módních kreacích – jen málokdy byste je potkali ve stejném outfitu. Steve Jobs zajisté věděl, co je dobré a kvalitní, patřil ale spíše mezi ty, kteří si příliš nepotrpí ani na okázalost, ani na kreativní střídání a kombinování oblečení. Tato vlastnost je ostatně poměrně typická pro řadu významných lidí v IT průmyslu – oblékají se spíše nenápadně, často působí dojmem, že nosí stále jeden a tentýž outfit. A v případě Jobse se toto pravidlo často týkalo také bot. Přesto – nebo možná právě proto – časem nezůstaly Jobsovy tenisky bez povšimnutí. Tenisky New Balance patří mezi poměrně kvalitní, ale zároveň cenově relativně dostupnou obuv, a pro řadu Jobsových obdivovatelů bylo jejich pořízení možností, jak se přiblížit svému idolovi. Nošení obyčejných tenisek také Jobse v očích některých lidí zařadilo alespoň částečně mezi normální smrtelníky. Žádná hlava medúzy, žádný custom design od světoznámých návrhářů, ale obyčejné tenisky, které seženete téměř všude.

Co se modelů týče, je těžké přesně vystopovat, v čem přesně Jobs chodil. Zcela jednoznačně se ale jednalo o řadu 99X s charakteristickým designem a v tlumené kombinaci šedých, bílých a béžových odstínů. První modely této řady spatřily světlo světa již na počátku osmdesátých let minulého století. Řadu 900 označuje firma New Balance jako „Tech“. Na skicách a fotografiích v galerii si můžete všimnout, že se design bot časem přirozeně přizpůsobil postupnému vývoji a trendů, jisté znaky ale zůstávají neměnné. Design některých modelů této řady má na svědomí návrhář Jonathan Bacon, od kterého také pochází fotografie a nákresy v galerii.

Fotogalerie #2 New Balance tenisky 0 New Balance tenisky 1 New Balance tenisky 2 New Balance tenisky 3 Vstoupit do galerie

Jobsovi fanoušci si všímají ledasčeho. Proto není divu, že některým z nich neuniklo, že Steve Jobs měl na sobě při představování prvního iPhonu na lednové konferenci Macworld v roce 2007 model 991, přestože v té době byl již na trhu model 992, navržený Jonathanem Baconem při příležitosti stého výročí značky New Balance. „Nejspíše je měl už v botníku, jen se mu nechtělo je měnit,“ zažertoval tehdy v tomto kontextu sám Bacon. Koluje dokonce fáma, podle které se údajně Jobs částečně podílel na schválení designu modelu 992.

Z tělocvičen a oválů na stránky Vogue

Přestože značka New Balance měla původně ke světu módy daleko, z tenisek se postupem času stal fenomén, který se dostal i na stránky kultovního módního magazínu Vogue. Novináři z oboru ze všech stran rozebírali, proč si řada celebrit i dalších známých osobností pořizuje právě tyto obyčejné, na první pohled nenápadné tenisky. New Balance se – podobně jako postupem času i jiné, často primárně sportovní cenově dostupné značky – staly jedním ze zástupců „dostupného luxusu“. Lidé je nosili nejen na sport, ale i do kanceláří či dokonce na společenské události včetně módních přehlídek. Trend, který se výrazněji rozmohl v 90. letech, úspěšně pokračuje dodnes – redaktoři již zmíněného magazínu Vogue například před dvěma lety věnovali celý jeden článek tomu, že se dcera modelky Cindy Crawford, Kaia Gerber, objevila na přehlídkách módních domů Valentino a Chanel pro jaro/léto 2020 právě v botách značky New Balance. Článek opěvoval nestárnoucí „tenisky, nošené legendami,“ a samozřejmě hned několikrát zmínil Steva Jobse.

Tenisky New Balance začaly být velice rychle spojovány s osobou Steva Jobse. Ve filmu Bláznivá, zatracená láska z roku 2011 je například scéna, ve které se Ryan Gosling ptá svého hereckého kolegy Steva Carrella (který se na schůzce objeví právě v teniskách New Balance), zda je Steve Jobs a miliardář, stojící za úspěchy počítačů Apple. Poté, co se dočká záporné odpovědi, prohlásí, že tedy neexistuje důvod k nošení tenisek New Balance. Steve Jobs ale spolu s řadou dalších osobností patřil naopak k těm, podle kterých tenisky nemají své místo nutně jen v tělocvičně.

New Balance a Apple

Spousta lidí nachází mezi značkami New Balance a Apple nejednu spojitost. Pro některé je to neotřelá, neokázalá jednoduchost, přímočarost a v jistém smyslu slova i minimalismus. Výrobky obou firem jsou rozpoznatelné již na první pohled, mají nezaměnitelný design, u kterého jen zřídkakdy dochází k dramatickým, výrazným změnám. Pro obě značky je také typická jejich estetika, ve které není příliš mnoho prostoru pro extravaganci.

Tenisky New Balance lze zakoupit například zde