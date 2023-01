5 tipů a triků pro Mac, díky kterým budete produktivnější

Produktivita je v dnešní době velmi často skloňovaným tématem a rozhodně se není čemu divit. Zůstat totiž v dnešní době produktivní je složitější, než kdykoliv předtím. Kamkoliv se totiž podíváme, tak nás může něco vyrušit – a nejčastěji se jedná právě o váš iPhone či Mac. Produktivita ale také znamená, že děláte věci co možná nejjednodušším způsobem, a proto se společně v tomto článku podíváme na 5 tipů a triků pro Mac, díky kterým budete ještě o něco produktivnější.

Pokud jste někdy využívali Windows, tak jste rozhodně pro rychlé přesouvání mezi aplikacemi využívali klávesovou zkratku Ctrl + Tab. Naprosto stejný postup lze pro přesouvání mezi aplikacemi využít i na Macu – stačí pouze stisknout zkratku Command + Tab. Málokdo ale ví o tom, že skrze tzv. přepínač aplikací můžete také jednoduše přesouvat soubory. Pokud tedy uchytíte nějaký soubor, a poté ho přesunete na aplikaci v přepínači , který zobrazíte pomocí Command + Tab , tak dojde k jeho přesunu do vybrané aplikace.

Adresní řádek v Safari lze využít nejen pro vkládání URL adres, ale také pro rychlé vyhledávání skrze Google či jiný vyhledávač. Věděli jste ale o tom, že adresní řádek lze využít i pro rychlé vyhledávání napříč weby, které mají k dispozici vyhledávač? Ten máme k dispozici například my na Letem světem Applem, ale také například Seznam a mnoho dalších portálů. Pokud byste chtěli rychlé vyhledávání využít, tak stačí do adresního řádku napsat název webu , a poté za mezeru hledaný výraz. V našem případě lze využít například letem macbook, u Seznamu pak zase třeba seznam volby apod. Pro zobrazení je však nutné, abyste na konkrétním webu skrze vyhledávač alespoň jednou něco vyhledali.

Nativní aplikaci Fotky lze na Macu využít také k jednoduché a velmi příjemné úpravě fotografií. Všemožných nástrojů je skutečně k dispozici mnoho, takže jsou Fotky velmi schopné. Donedávna byl ale problém v tom, že bylo nutné všechny fotky upravovat zvlášť, bez možnosti kopírování úprav. To se ale nedávno změnilo a úpravy fotek (a videí) lze konečně kopírovat a vkládat. Stačí, abyste si upravenou fotku otevřeli , poté na ni klepnuli pravým tlačítkem (dvěma prsty) a v menu vybrali na Zkopírovat úpravy. Pak otevřete nebo označte fotky, na které chcete úpravy vložit , klepněte na ně pravým tlačítkem (dvěma prsty) a zvolte Vložit úpravy.

Pokud nechcete nic zapomenout, tak je důležité, abyste využívali aplikace Připomínky a Kalendář. Obě dvě tyto aplikace jsou taktéž velmi schopné a dokáží vám pomoci s organizací celého dne. V rámci aplikace Kalendář pak můžete mít přidaných hned několik kalendářů, například osobní, pracovní, školní, sdílený s partnerem apod. Dost možná se někdy ocitnete v situaci, kdy budete chtít zobrazit všechny nadcházející události najednou – a naštěstí to není nic těžkého. Stačí, abyste do vyhledávacího pole vpravo nahoře napsali dvakrát uvozovky („“), čímž dojde k zobrazení.

Rychlý převod obrázků

Dost možná jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali rychle převést obrázky nebo fotky do jiného formátu. Provést to lze relativně jednoduše skrze Náhled, co kdybych vám ale řekl, že je v macOS k dispozici ještě rychlejší a pohodlnější postup? Pokud byste si ho chtěli vyzkoušet, tak si najděte a označte obrázky, které chcete převést. Pak na jeden klepněte pravým tlačítkem (dvěma prsty) a v menu, které se zobrazí, najeďte na Rychlé akce, a poté klikněte na Převést obrázek. V okně si už pak jen zvolte formát, případně velikost výsledných obrázků a akci potvrďte.