Toto je jediné příslušenství k Apple Watch, které bych doporučil skutečně každému

Přiznám se, že zatímco používání iPhonu bez krytu si tak nějak neumím představit, protože se mi bez něj i docela špatně drží, v případě Apple Watch to mám přesně naopak. Za ty roky, co je používám a zároveň co píšu pro Letem světem Applem, jsem sice již otestoval spousty nejrůznějších krytů, skel a kdovíjakých ještě ochranných doplňků pro Watch, nicméně dlouho jsem žádnému nepřišel na chuť. Až relativně dávno jsem našel kousek, který mi dává opravdu smysl a který proto doporučuji i svému okolí, kudy jen chodím, protože z vlastní zkušenosti vím, že dokáže skutečně podržet v nouzi. Řeč je konkrétně o krytu PanzerGlass Full Protection.

Kryt PanzerGlass Full Protection se ke mě dostal jako jeden z mnoha kousků pro recenzi a musím říci, že ač jsem od něj neměl zprvu žádná velká očekávání, za poslední roky se stal pro mne nepostradatelným doplňkem. Apple Watch jsem totiž zvyklý nosit doslova pořád vyjma spánku, což se ne vždy ukazuje jako ideální volba. Namátkou můžu zmínit třeba práci na zvelebování zahrady či rekonstrukci bytu, kdy při osekávání omítky zkrátka nechcete, aby vám do hodinek „něco“ kleplo a poslalo je to do věčných lovišť. Zvyk je však v mém případě železná košile a přestože jsem si uvědomoval určitá rizika, hodinky jsem zkrátka nesundával, přestože byly poté zpravidla extrémně špinavé a já se skoro až divil, že vše stále zvládají. Když jsem proto dostal na recenzi tento kryt, z logiky věci jsem jej začal využívat ve chvílích, když jsem věděl, že může jít hodinkám „o hubu“.

Nebudu vám lhát, za mě osobně není design tohoto krytu žádné terno, ale to zcela upřímně vlastně platí pro všechny. Watch mám moc rád takové, jaké jsou a jakékoliv ochranné doplňky pro ně mi na nich zkrátka vadí. Proto mě dost baví, že v případě tohoto krytu není problém jej mít v kapse a v případě potřeby jej na hodinky jednoduše nacvaknout, nechat ho plnit svou práci a poté jej z hodinek zase jednoduše sejmout a užívat si jejich čistý design. Přesně z toho důvodu mě nikdy u Watch příliš neoslovila ani tvrzená skla, která sice s jejich displeji dokáží v dnešní době již velmi pěkně splynout, osobně mi na nich však tak nějak pocitově vadí.

Právě s ohledem na můj styl používání nemusím řešit u krytu ani věci typu zamlžení skla zevnitř při náhlé změně teploty, namočení do vody a tak podobně, protože jej zkrátka používám vždy jen nezbytně nutnou dobu. Ano, tyto věci se skutečně stávat mohou, ale nemyslím si, že by měly člověka vyloženě zneklidnět – vždyť ve výsledku stačí jen ochranu sejmout, zamlžení otřít a je po problému. A právě v tom je krása celého řešení.

Vzhledem k tomu, že se s Apple Watch skutečně „nemažu“ (přítelkyně a rodina by vám to mohli potvrdit) asi nikoho příliš nepřekvapí, že již mám druhou verzi tohoto krytu, jelikož první už byla zkrátka dobitá a doškrábaná naprosto neúnosně. Proč tohle píšu? Hlavně proto, že alespoň mě osobně přijde, že jakmile mám hodinky chráněnější, pracuje se mi uvolněněji a tudíž člověk nedává až tak moc pozor na případné ťukánky a tak podobně. Kdyby tomu tak ostatně nebylo, měl bych Watch už nyní v dezolátním stavu, což rozhodně nemám – dokonce bych vám ještě do loňského léta řekl, že přestože se jedná o Series 5, vypadají stále jako nové. V létě loňského roku jsem však potřeboval rychle něco snést z prostoru nad garáží a bohužel jsem zrovna kryt po ruce neměl. Každému je tak asi už jasné, jak celá zápletka dopadla. Hodinky sice nemám zničené, ale na ten letní den mám na displeji hezkou památku v podobě rýhy, která mě štve ještě teď. Přitom stačilo tak málo a nic se stát nemuselo. A přesně z tohoto důvodu se nebojím PanzerGlass Full Protection pro Apple Watch doporučovat všem mým známým. Službu totiž udělá opravdu parádní a to klidně jen ve chvíli, kdy to potřebujete. Dokonce se nebojím říci, že kdybych měl vybrat jediné příslušenství k Apple Watch, které bych doporučil skutečně každému, bylo by to právě toto. Vždyť rizikové chvíle pro Watch čas od času prožije snad každý z nás.

