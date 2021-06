Recenze krytu PanzerGlass Full Protection: Skvělá ochrana pro vaše Apple Watch

V dnešní recenzi se podíváme na novinku z dílny dánského výrobce ochranného příslušenství PanzerGlass. Řeč je konkrétně o nedávno představených ochranných krytech pro Apple Watch PanzerGlass Full Protection, které nám již dorazily do redakce. Jaké tedy v praxi jsou? To a mnohem víc se dozvíte v následujících řádcích.

Technické specifikace

Jak už název PanzerGlass Full Protection napovídá, jedná se o kryt poskytující (víceméně) plnohodnotnou ochranu Apple Watch. Displej je chráněn vysoce kvalitním tvrzeným sklem odolným proti prasknutí či škrábancům a tvrdostí pravděpodobně 9H. Proč pravděpodobně? Jednoduše proto, že u krytu tuto tvrdost PanzerGlass sám nikde neuvádí, ale jelikož je u něj dle všeho použito stejné sklo, jaké používá pro smartphony, jednat by se mělo právě o 9H. Co se pak týče rámečku skla, ten je černý, stejně jako v případě samostatného ochranného skla pro Apple Watch od stejného výrobce.

Sklo se může dále pochlubit dimethyloctadecylovou vrstvou, která by měla dle výrobce zničit až 99,99 % všech bakterií, které se na něj dostanou. Je nicméně otázkou, jak dlouho tato vrstva na skle vydrží – to totiž bohužel výrobce nikde neuvádí a my tak můžeme jen spekulovat nad tím, zda se jedná o týden, měsíc či rok. Pravděpodobně ale bude pravda někde uprostřed a my se tak bavíme o řádu měsíců.

O ochranu boků hodinek se stará poměrně minimalistický plastový rámeček, který je dostupný buď v čiré, nebo v černé barevné variantě. Nám do redakce dorazila konkrétně černá varianta, která je jednak matná a jednak její povrch působí na dotyk i lehce pogumovaně, díky čemuž na ní nejsou hned vidět šrámy. Sklo je s plastovým krytem napevno spojeno, díky čemuž je tak sejmutí či nasazení celé ochrany extrémně jednoduché. Provádí se de facto jen tak, že jí na hodinky po vyčištění jejich displeje “nacvaknete” a máte zkrátka hotovo.

Cena krytu PanzerGlass Full Protection je 799 Kč a to jak ve verzi s černým rámečkem, tak i čirým. Stejná cena je pak nasazena jak u 40 mm modelu, tak u 44 mm modelu.

Testování

Abych se přiznal, příznivcem krytů pro Apple Watch jsem nikdy nebyl. Nikdy jsem si u nich tak nějak nedokázal obhájit jejich degradaci (pro mě) líbivého designu kvůli potenciálnímu zvýšení ochrany, kterou osobně stejně tak úplně nepotřebuji. Doposud jsem se navíc setkával prakticky jen s kryty, které udělaly z elegantních Apple Watch kvůli svým rozměrům nevzhledný kus elektroniky, který byl sice prvotřídně chráněn, na zápěstí jste jej ale jako ozdobu nosit zkrátka nechtěli. PanzerGlass Full Protection je ale upřímně první kryt, který i mě jakožto odpůrci krytů pro Watch dává smysl. Jak už jsem psal výše, je poměrně minimalistický, díky čemuž design Apple Watch po nasazení přespříliš nezmění. Jasně, vidět na nich bude, ale rozhodně ne nějak extrémně. Vytvořen je navíc tak, aby vás nasazený na hodinkách absolutně neobtěžoval svými záhyby na spodní straně. Zkrátka a dobře, jakmile jej na hodinky nasadíte a nevěnujete mu svou pozornost, absolutně o něm nebudete vědět.

Velmi mile mě překvapila citlivost displeje, která je v krytu na takřka stejné úrovni jako bez něj. Displej hodinek může z některých úhlů působit v krytu trochu zapadle, ale nejedná se o nic, co by využitelnost hodinek jakkoliv ovlivnilo. Co se týče dalších ovládacích prvků hodinek, ani jejich využitelnost se nezhorší. K digitální korunce je totiž i při nasazeném krytu bezproblémový přístup a lze jí tak využívat naprosto stejně jako bez krytu, a totéž v bledě modrém se dá říci i k postrannímu tlačítku. To je kryto plastovým čudlíkem, který jej jednak chrání a jednak zajišťuje jeho snadné zmáčknutí bez nutnosti jej “promačkávat” přes hrany krytu. Stisk bočního tlačítka je sice kvůli tomuto plastu o malinko tužší, ale nejedná se opět o nic, co by jeho využitelnost zhoršilo. Nemusíte se tedy v žádném případě bát toho, že by se zhoršila například využitelnost Apple Pay.

Problém není ani se zvukovými upozorněními či snímáním zvuku mikrofonem hodinek. Kryt totiž disponuje výřezy přesně na místě výdechů reproduktorů a mikrofonu, díky čemuž je tak reprodukce i záznam zvuku v krytu přesně taková, jaká je i bez něj. Totéž pak samozřejmě platí i o haptické odezvě, která je jednou z nejikoničtějších věci Apple Watch. Kryt na ní nemá absolutně žádný vliv.

Kryt jsem se snažil otestovat běžným životem, který uštědřuje například různé údery o futra dveří či nábytek, nebo třeba oděrky o zipy bund a mikin, klíče, náramky a tak podobně. Všechny tyto nástrahy schytával kryt na mých Apple Watch celé dva týdny a nejenže obstál, ale stále vypadá prakticky jako nový. Jasně, v matném černém povrchu krytu těla při bližším zkoumání nějakou tu vlásečnici objevíte, ale je rozhodně lepší ji vidět na něm než přímo na hodinkách.

Jelikož sundávám hodinky jen před spaním, v posledních dvou týdnech jsem si s krytem na nich nesčetněkrát myl ruce či se sprchoval a tím jsem tak otestoval jeho voděodolnost – respektive to, zda se pod něj dostává voda. Velmi mile mě překvapilo, že se mi nic takového nestalo, byť upřímně říkám, že třeba při plavání či aktivitách, kdy na hodinky působí silnější proudy vody její průnik mezi krycí sklo displeje a displej vyloučit nelze. Přeci jen, kryt nedisponuje žádným těsněním a ani jej na hodinky nelepíte, takže se možný průnik vody svým způsobem nabízí. Pokud tedy sháníte něco, co vaše hodinky 100% ochrání i ve vodě, zde bych byl opatrný.

Resumé

Jak tedy kryt PanzerGlass Full Protection zhodnotit závěrem v pár větách? Za mě osobně rozhodně jako skutečně skvělé příslušenství, na které se dá spolehnout. Ochranu vašim hodinkám totiž dodá ve velkém stylu, komplexně a to zároveň možná tím nejelegantnějším způsobem na trhu. Jediný problém produktu by mohla být cena, která je dle mého nasazena poměrně vysoko, byť jasně, dostanete za ní produkt od prověřeného výrobce. Pokud ale peníze neřešíte a chcete jeden z nejlepších ochranných krytů pro Apple Watch na současném trhu, je PaznerGlass Full Protection ideální volba.

