Konec virtuálního představení novinek? Apple zrušil pravidlo znemožňující klasické konference

Pamatujete, když Apple valnou většinu svých novinek odhaloval na klasických „fyzických“ tiskových konferencích před zraky novinářů, vývojářů a spousty dalších lidí? Pokud ne, skoro se popravdě nedivíme. Pandemie nemoci COVID-19, která naplno propukla v roce 2020, totiž všechny tyto hromadné akce usmrtila a jablíčkáři si tak musí od té doby vystačit jen s předtočenými konferencemi. Poslední akce sice už Apple pořádal v takzvaném v hybridním režimu, ten však nebyl ve výsledku ničím jiným než tím, že na určité místo sezval vybrané novináře a tam jim předtočenou konferenci přehrál. To by se ale mohlo letos konečně změnit.

Podle informací pocházejících přímo z Applu se po letech kalifornský gigant konečně odhodlal přehodnotit svůj pohled na boj proti COVID-19. Konkrétně měl zrušit pravidlo ohledně testování na tuto nemoc před příchodem do kanceláře, čím ž sice na jednu stranu zvýší riziko výskytu nemoci na pracovišti, na druhou stranu však touto věcí otevře dveře masovým setkáním. A když sám na pracovišti již s COVIDem nebojuje, zdá se být v současnosti čím dál tím pravděpodobnější, že tentýž přístup nasadí i u svých dalších aktivit v čele s tiskovými konferencemi. Ty totiž nemají zcela upřímně v předtočené podobě takové kouzlo jako ty osobní a je proto jasné, že by se k nim Apple rád vrátil. První vlaštovkou by přitom mohla být již jarní Keynote, na které se má světu představit AR/VR headset.