Z aplikace Tečka se stane EZ Karta, bude nás to stát 50 milionů korun

Aplikace tečka, která sloužila jako místo, do kterého jste mohli složitě přidat certifikát o očkování, se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka přejmenuje na aplikaci EZ Karta a změní také svou funkci. Pokud vše půjde dobře, pak by už v letošním roce mohla sloužit jako elektronický očkovací průkaz.

Daňové poplatníky bude tento nápad stát 50 milionů korun, jak uvedl pro ČTK ředitel sekce informačních a komunikačních technologií ministerstva Milan Blaha. „Výběrové řízení má za cíl udržet Tečku v provozu i v dalším období a zajistit mimo agendy ‚covid‘ také její další rozvoj k obecnější aplikaci podporující elektronizaci zdravotnictví. Lze předpokládat, že mimo systémových změn nezbytných pro další rozvoj nabídneme občanům službu očkovacího průkazu a službu zasílání zpráv, kterými by držitel Tečky mohl získávat relevantní informace z resortu,“ uvedl Blaha.

Nové funkce pak podle ministra zdravotnictví budou vyžadovat také změnu legislativy s tím, že již nyní lékaři musí očkování pacientů zaznamenávat elektronicky. Aplikace by pak za 50 milionů korun mohla podle ministra dokázat například to, že pokud bude pacient vyžadovat přeočkování po určité době, aplikace jej na to upozorní. Čtečka zaznamenala v Google Play a App Store více než 6 milionů stažení a byla to jedna z možností, jak se poukázat platným testem nebo certifikátem o očkování během epidemie covidu.