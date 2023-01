WhatsApp si začíná konečně naplno rozumět s Macy s Apple Silicon

Pro MacBooky s Apple Silicon se chystá velká aktualizace populární aplikace WhatsApp. Ačkoli jsou s námi Macy s čipy Apple Silicon již nějakou dobu, s plnou podporou vývojáři příliš nespěchají. WhatsApp nyní dostává beta verzi plné podpory čipů jablečného giganta, kterou si mohou všichni uživatelé vyzkoušet. Aplikaci lze stáhnout z webových stránek WhatsApp. Pokud vlastníte Mac s Apple Silicon a máte zájem novinku vyzkoušet, můžete appku stáhnout zde.

Beta již byla dostupná dříve, ovšem pro omezený počet lidí. A jelikož je nyní beta dostupná všem, je zřejmé, že vydání ostré verze je již téměř za dveřmi. Jestliže máte v úmyslu aplikaci vyzkoušet, mějte na paměti, že jde stále jen a pouze o betu, která nemusí mít vychytané veškeré mouchy. A co by mělo být onou přidanou hodnotou nativní podpory Apple Silicon? Aplikace by měla být svižnější a nebrat si přebytek výkonu. Aplikace je optimalizovaná pro čipy M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, ‌M2‌ Pro a ‌M2‌ Max. Hodláte ji vyzkoušet?