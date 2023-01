Neuvěřitelná podpora: Apple vydal softwarovou aktualizaci pro téměř 10 let starý iPhone

Apple je mezi uživateli dlouhodobě oblíbený mimo jiné i pro jeho dlouholetou softwarovou podporu produktů. Ostatně, nabízet nové verze operačních systémů i na pět až šest let staré smartphony je ve světě velmi ojedinělé. Čas od času se navíc kalifornský gigant překoná a vydá update, který cílí ještě na o něco starší zařízení. V takovém případě se sice nejedná o novou verzi operačního systému, ale „jen“ bezpečnostní update, nicméně i ten se počítá. Přesně to se stalo i včera večer spolu s vydáním iOS 16.3.

Kromě nové verze svého nejnovějšího iOS vypustil včera Apple v tichosti i iOS 12.5.7 pro iPhony 5S. Ano, čtete správně. Telefon pyšnící se věkem zhruba 9,5 let se dočkal bezpečnostní aktualizace, přestože je mezi uživateli již používaný velmi málo a Apple by ho mohl klidně hodit „přes palubu“. To však neudělal, ba naopak se jej rozhodl udržet na potřebné bezpečnostní úrovni, aby byl i nadále využitelný. Pokud tedy tento telefon vlastníte – ať už jej používáte aktivně, nebo jej máte třeba jen ve sbírce -, v Nastavení nyní naleznete po letech aktualizaci.