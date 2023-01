Twitter bude i bez reklam, budete za to však muset zaplatit

Používáte Twitter a štvou vás na něm reklamy? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Jeho nový majitel Elon Musk totiž – jak jinak než na Twitteru – oznámil, že se chystá nová verze předplatného pro tuto aplikaci, které z něj zcela odstraní reklamy.

Přestože není na Twitteru zatím reklam až takové množství jako třeba na Facebooku, pravdou je, že už začínají být poměrně otravné a mnozí uživatelé jsou na ně proto docela alergičtí. Přesně z toho důvodu se začal Musk nedávno zajímat o to, zda by byl mezi uživateli této sociální sítě zájem o verzi bez reklam a když z dotazování vzešla jasná odpověď, rozhodl se tento projekt zadat svým inženýrům. Nyní se pak rozhodl oznámit, že je předplatné bez reklam v aktivní fázi vývoje, avšak zatím není zcela jasné, kdy přesně dorazí. Stejně tak visí otazníky i nad jeho cenou, která by nicméně měla být podle dostupných informací vyšší než tomu je u předplatného Twitter Blue. Právě reklamy jsou totiž ve výsledku pro společnost hlavním zdrojem přijmu a jakýkoliv zásah do jejich zobrazování je logicky potřeba vyvážit právě správným nastavením výše předplatného, které musí ztrátu z nezobrazených reklam jednak vykrýt a jednak pravděpodobně i vydělat něco navíc.