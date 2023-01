Face ID na Macu: 5 důvodů, proč by ho měl Apple co nejdříve nasadit

Face ID na Macu je něco, o čem se mluví již pár let. Podle některých spekulací jsme se Face ID na jablečných počítačích měli dočkat až dávno, Apple však i nadále důvěřuje klasickému Touch ID, které se nachází v pravé horní části klávesnice. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč by měl Apple u Maců technologii Face ID co nejdříve nasadit. Mohlo by vás zajímat Face ID na iPhone: 5 tipů a triků, které musíte znát iPhone Pavel Jelič 30. 6. 2022

Využití výřezu Většina nových Maců disponuje v horní části výřezem, stejně jako je tomu na iPhonech. To v mnohých neznalých uživatelích vzbuzuje dojem, že i nové jablečné počítače technologií Face ID disponují. Opak je však pravdou a uvnitř výřezu se aktuálně nachází jen přední kamera, nic dalšího. Je ale jasné, že se dřív nebo později Face ID u Maců jednoduše dočkáme, jelikož je na to výřez zkrátka již nyní připravený. Apple se každopádně rozhodl výřez nasadit už nyní, aby v budoucnu stačilo vzít stejné displeje, které si může vyrobit do zásoby, a jen do nich Face ID implementovat. Aktuálně je však výřez z velké části nevyužitý. Největším problémem současného Face ID je jeho tloušťka, kvůli které se do víka nevejde.

Lepší přední kamery Dlouhou dobu využíval Apple u svých jablečných počítačů přední kameru s rozlišením 720p, za což byl právem kritizován. Nyní už však naštěstí nové Macy nabízí kameru s rozlišením 1080p, které rozhodně potěší, nejedná se však o to nejlepší, co je k dispozici a z velké většiny se obraz vylepšuje skrze ISP v hlavním čipu. S příchodem Face ID bychom se u Maců mohli zcela jistě dočkat kvalitnějších předních kamer, a to konkrétně například těch, které se aktuálně využívají u iPhonů. Tyto kamery podporují rozlišení 4K a automatické ostření, takže jsou o mnoho kvalitnější. Kdyby Apple využíval stejné kamery v Macu i iPhonu, byla by pro něj výroba jednodušší. Takto vypadá modul Face ID ifixit_faceid4 ifixit_faceid3 ifixit_faceid2 ifixit_faceid1 face_id_iphone12pro_13pro Vstoupit do galerie

Sjednocení Apple přišel s Face ID konkrétně již v roce 2017, a to společně s revolučním iPhonem X. To znamená, že již téměř šest let se Apple primárně spoléhá na Face ID, tedy vyjma levnějších iPhonů SE. Co se pak týče tabletů, tak zde došlo alespoň k evoluci Touch ID, které už se nenachází v kulatém tlačítku plochy, ale v napájecím tlačítku. Zkrátka a jednoduše, Touch ID v tlačítku plochy, jak jsme ho znali donedávna, už pomalu vymírá. Vzhledem ke špičkovému výkonu a prvotřídním technologiím by si tak rozhodně některé Macy, především tedy ty dražší pro profesionály, rozhodně Face ID zasloužily. Došlo by tak ke sjednocení s ostatními novějšími zařízeními od Applu, na kterých jablíčkáři Face ID jednoduše milují.

Spolehlivost Věděli jste o tom, že systém Face ID se splete v jednom z milionu případů, kdežto Touch ID v jednom z padesáti tisíc? Z toho plyne, že je Face ID mnohonásobně bezpečnější. Kromě toho je ale také Face ID nesmírně spolehlivé a funguje kdykoliv a kdekoliv. V praxi by to tedy znamenalo, že byste pro odemčení Macu jen otevřeli jeho víko, anebo byste se před něj posadili, čímž by došlo k automatickému odemknutí. Ano, u Touch ID na něj samozřejmě stačí jen položit prst a jedná se o pohodlný systém, každopádně využití Face ID by pro odemykání bylo ještě rychlejší. Zároveň by bylo o mnoho jednodušší se jakkoliv autorizovat, například při změně systémových nastavení, kdy by vše probíhalo automaticky, jelikož by vás Face ID neustále vidělo. Prohlédněte si nový MacBook Pro Apple-MacBook-Pro-Adobe-Photoshop-230117 Apple-MacBook-Pro-Cinema-4D-230117 Apple-MacBook-Pro-DaVinci-Resolve-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-2-up-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-Freeform-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-hero-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-lifestyle-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-ports-left-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-ports-right-230117 Apple-MacBook-Pro-M2-Pro-and-M2-Max-Stage-Manager-230117 Apple-MacBook-Pro-Motion-230117 Apple-MacBook-Pro-XCode-230117 Apple-M2-chips-code-compiling-in-Xcode-230117 Apple-M2-chips-image-processing-in-Photoshop-230117 Apple-M2-chips-hero-230117 Apple-M2-chips-lifestyle-230117 Vstoupit do galerie