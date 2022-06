Face ID na iPhone: 5 tipů a triků, které musíte znát

Pokud vlastníte nějaký novější iPhone, tak existuje velká pravděpodobnost, že disponuje Face ID. Jedná se o přímého nástupce Touch ID, které Apple využíval od iPhonu 5S – a využívá jej i nadále doposud, avšak pouze u levnějšího modelu SE. Co se týče Face ID, tak k rozpoznání uživatele využívá 3D sken obličeje, a to prostřednictvím TrueDepth přední kamery, IR přední kamery a projektoru neviditelných teček. Všechny tyto součástí se nachází ve výřezu v horní části jablečných telefonů. V tomto článku si ukážeme 5 tipů a triků pro Face ID na iPhone, které musíte znát.

V případě, že váš iPhone s Face ID odemknete, popřípadě pokud cokoliv zaplatíte anebo se ověříte, tak vám o tom systém dá mimo jiné vědět pomocí zvuku, který však mnoho z nás nemá zapnutý. Existuje však funkce, díky které vám iPhone může vydat haptickou odezvu při každém provedeném ověření, abyste byli v obraze. Pro aktivaci přejděte do Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost , kde aktivujte Haptika při úspěšném ověření.

Pandemie koronaviru se stala nedílnou součástí prakticky každého z nás. I přesto, že aktuálně už je pandemie spíše na ústupu, tak se stále setkáváme s případy nákazy. K pandemii neodmyslitelně patří také roušky a respirátory, a vzhledem k tomu, že Face ID využívá k rozpoznání uživatele právě obličej, tak se Apple musel přizpůsobit. Proto všem iPhonům 12 a novějším přidal možnost pro odemykání zařízení i s nasazenou rouškou. Pro aktivaci této funkce přejděte do Nastavení → Face ID a kód , kde se autorizujte, aktivujte Face ID a rouška a projděte průvodcem.

Vypnutí vyžadování pozornosti pro zrychlení

Pokaždé, když se vás pokusí Face ID rozpoznat, tak mimo jiné kontrolujte také to, zdali jste při vědomí. To znamená, že pro odemknutí je nutné, abyste se přímo dívali na displej vašeho zařízení. Pokud očima pohnete kamkoliv jinam, popřípadě pokud budete mít oči zavřené, zařízení se neodemkne. Tento mezikrok je tedy bezpečnostním prvkem, který však hlavně na starších zařízeních může odemykání lehce zpomalit. Pro zrychlení tak stačí vyžadování pozornosti deaktivovat, a to v Nastavení → Face ID a kód, kde se autorizujte a přepínačem aktivujte v kategorii Pozornost funkci Vyžadovat pro Face ID.