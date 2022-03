Jak zrychlit Face ID: 5 tipů, které se mohou hodit

Všechny iPhony od roku 2017, vyjma modelů s označením SE, disponují biometrickou ochranou Face ID. Vůbec poprvé se tato technologie objevila společně s revolučním iPhonem X, který určil, jak budou v následujících několika letech vypadat jablečné telefony. Co se Face ID týče, tak to za dobu téměř pěti let samozřejmě ušlo dlouhou cestu. U novějších modelů můžete především pozorovat výrazné zrychlení, což rozhodně potěší každého uživatele. Pokud byste tedy vedle nejnovějšího iPhonu 13 položili starý iPhone X, tak rozhodně můžete rozdíly v rychlosti odemykání zpozorovat. Naštěstí ale existují postupy, pomocí kterých můžete Face ID zrychlit, a to jak na starších modelech, tak i na těch novějších. Pojďme se tedy společně podívat na 5 tipů pro zrychlení Face ID.

Ú Úvod 1 Odemykání s rouškou 2 Nastavení brýlí 3 Alternativní vzhled 4 Detekce vyžadování pozornosti 5 Kontrola ochranného skla Další stránka Stránka 0 / 5