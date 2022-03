Face ID a rouška jsou slova, která se v posledních měsících skloňovala snad ve všech pádech. A rozhodně se není čemu divit, jelikož v době pandemie koronaviru se ukázalo, že biometrická ochrana Face ID není úplně ideální. Můžou za to právě roušky a respirátory, kvůli kterým není Face ID schopné náš obličej rozpoznat. Uživatelé iPhonů s Face ID tak byli nuceni si pro autorizaci roušku vždy posunout níže, anebo jednoduše zadat kódový zámek. Ani jeden z těchto postupů rozhodně není ideální a tak stejně není ideální ani relativně nová funkce, díky které můžete iPhone s nasazenou rouškou odemknout pomocí nasazených Apple Watch.

Face ID a rouška

Na nemožnost odemčení iPhonu s nasazenou rouškou si uživatele stěžují už prakticky dva roky, tedy od doby, kdy pandemie vypukla. Apple byl tak postaven do relativně složité situace a musel přijít s nějakou funkcí, která by odemykání s nasazenou rouškou zjednodušila. Po několika měsících přišlo zmíněné odemykání pomocí Apple Watch, funkce pro naprosto všechny uživatele však chyběla, a to až doposud, tedy do vydání iOS 15.4. Součástí tohoto systému je totiž funkce, pomocí které můžeme odemykat všechny iPhony 12 a novější i s nasazenou rouškou. Konkrétně se v takovém případě detailně skenuje oblast okolo očí, čehož je schopné dosáhnout Face ID pouze na novějších jablečných telefonech.

Face ID a rouška: Jak nastavit tuto funkci z iOS 15.4

Pokud patříte mezi jedince, kteří vlastní iPhone 12 a novější, a máte na něm nainstalovaný nejnovější iOS 15.4, tak můžete zmíněnou funkci pro odemykání telefonu s nasazenou rouškou aktivovat. Toho docílíte tak, že přejdete do nativní aplikace Nastavení, kde sjeďte o něco níže a rozklikněte Face ID a kód. Pomocí kódového zámku se následně autorizujte, a poté sjeďte níže, kde pomocí přepínače jednoduše aktivujte možnost Face ID s rouškou. Poté se vám zobrazí průvodce, kterým stačí projít. Konkrétně je v tomto průvodci nutné provést druhý sken obličeje, a to bez roušky. Na novém zařízení, popřípadě pokud Face ID nemáte nastavené, se vás systém po prvním skenu zeptá, zdali chcete odemykání s rouškou aktivovat. Pokud zvolíte, že ano, tak bude nutné klasicky provést dva skeny obličeje, jestliže zvolíte, že ne, tak nově pouze jeden.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné aktivovat novou funkci z iOS 15.4 pro odemykání iPhonu s nasazenou rouškou. Aby došlo k odemčení iPhonu s nasazenou rouškou, tak je vždy nutné, abyste se při odemykání dívali na displej iPhonu – v opačném případě k odemčení nedojde. Zároveň je nutné zmínit, že pokud provedete aktivaci této funkce, tak dojde k určitému snížení bezpečnosti Face ID. Jak už bylo zmíněno výše, tak se při nasazené roušce provádí sken okolí očí, který je sice detailní, avšak nemůžete se vyrovnat skenu celé plochy obličeje. Na druhou stranu ale nemusíte mít strach z toho, že by rázem mohl prakticky kdokoliv odemknout váš iPhone – takhle to rozhodně není a Apple by to ani nedopustil. Osobně jsem odemykání pomocí Face ID s nasazenou rouškou testoval s otcem, který mi je velmi podobný, i přesto ale nedošlo k selhání.

Face ID a rouška: Nastavení pro uživatele s brýlemi

Dobrou zprávu mám i pro všechny jedince, kteří s rouškou nosí také brýle. V takovém případě už máte zakrytý prakticky celý obličej, avšak i na uživatele nosící brýle Apple naštěstí myslel. Jakmile totiž provedete aktivaci výše zmíněné funkce Používat Face ID s rouškou, tak se vám zpřístupní další možnost, a to Přidat brýle. Jak správně tušíte, tak si do Face ID nově můžete také přidat sken s nasazenými brýlemi, díky čemuž vás iPhone bude schopný lépe rozpoznat. Nosíte-li roušku a brýle, tak je opravdu nezbytné tento krok provést, v opačném případě vám nejspíše nebude Face ID fungovat. Apple uvádí, že tato funkce funguje pouze s klasickými brýlemi, a pokud nosíte sluneční, tak sken nebude možné provést – osobně se mi ale podařilo sken provést i s nasazenými slunečními brýlemi, tak uvidíte. Je pozoruhodné, že i při nasazené roušce a brýlích je Face ID schopné vás neustále rozpoznat. Apple si tedy dal načas, rozhodně ale jeho řešení funguje tak, jak by mělo.

Face ID a rouška: Závěr

Jak můžete vyčíst v výše napsaných řádků, tak funkce pro odemykání iPhonu pomocí Face ID s nasazenou rouškou je opravdu skvělá a dokáže zjednodušit každodenní fungování. Bohužel ale přišla opravdu brzy, dokonce prakticky v den, kdy se v Česku nošení roušek a respirátorů na většině místech zrušilo. Nikde ale není napsané, že je COVIDu konec, naopak je pravděpodobné, že dojde k jeho navrácení a společně s ním i s opětovným zavedením příslušných opatření. A i kdyby se COVID nevrátil, tak odemykání přes Face ID s rouškou zajisté ocení doktoři, zdravotní sestry a další jedinci, kteří k výkonu práce potřebují roušky. Jedinou nevýhodou je, že zmíněnou možnost využijete jen na iPhonech 12 (Pro) a 13 (Pro).

