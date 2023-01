Nechcete se na Macu přihlásit k Apple ID? Zde je 5 důvodů, proč je to špatný nápad

Přihlášením k Apple ID získáte automaticky také přístup ke vzdálenému úložišti v podobě iCloudu. Zdarma Apple nabízí tarif s 5 GB, následně si můžete zaplatit 25 Kč měsíčně za 50 GB, 79 Kč měsíčně za 200 GB nebo 249 Kč měsíčně za 2 TB úložiště. iCloud slouží především k zálohování veškerých dat, a to jak z aplikací, tak i těch vlastních, která můžete umístit na iCloud Drive. Je však nutné zmínit, že pořízením předplatného iCloudu získáte mnoho bezpečnostních funkcí navíc. Řeč je konkrétně o Soukromém přenosu, kdy se iCloud postará o skrytí vaší identity, dále nechybí možnost pro využívání skrytých e-mailů.

Nákupy v App Store

Na Macu je výhoda v tom, že na něj lze instalovat aplikace i mimo App Store, což aktuálně nelze říct o iPhonu a iPadu. Každopádně, stahování a instalace aplikací mimo App Store má samozřejmě i svoje nevýhody, a to hlavně z hlediska bezpečnosti. Aplikace v App Store totiž prochází přísným schvalovacím procesem, takže se nestane, že by se zde objevil nějaký škodlivý software. Co se však týče aplikací dostupných na internetu, tak v tomto případě už vzniká určité bezpečnostní riziko. Abyste však mohli App Store využívat, tak na Macu musíte být přihlášeni k Apple ID. Po přihlášení navíc můžete obnovit veškeré nákupy z iPhonu, a dokonce na Macích s Apple Silicon můžete instalovat aplikace z iOS a iPadOS.