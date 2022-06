App Store je v současné době nedílnou součástí iOS a všech ostatních systémů od Applu. Pravdou ale je, že původní plán při představení prvního iPhonu byl zcela odlišný – Steve Jobs vůbec nechtěl instalaci aplikací třetí strany na jablečný telefon povolit. Nakonec však svůj názor změnil a ukázalo se, že se jednalo o ten správný krok. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 tipů a triků v App Store na iPhone, o kterých jste možná nevěděli.

Zajímavý widget

Před zhruba dvěma roky, když Apple přišel s aktualizací iOS 14, jsme se dočkali několika změn – mezi jednu z nich patří také modernizace widgetů na hlavní stránce. Kromě vizuálního přepracování se některé widgety dočkaly také obsahového přepracování. V případě, že rádi objevujete nové a zajímavé aplikace, tak by se vám mohl líbit widget z aplikace App Store, který dokáže zobrazovat každodenní přísun článků o čerstvých a připravovaných novinkách ze světa her a aplikací. Prohlédnout si tento widget můžete níže v galerii.

Výběr doručování oznámení

Kromě toho, že se o novinkách můžete nechat informovat skrze widget, tak si z App Store můžete rovnou nechat odesílat také oznámení. Konkrétně mohou být součástí těchto oznámení novinky a aktualizace či doporučení a nabídky. Pokud byste tyto notifikace chtěli dostávat, popřípadě pokud je naopak dostáváte a už dále nechcete, tak lze předvolby změnit. Stačí přejít do aplikace App Store, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Pak přejděte do sekce Oznámení, kde pomocí přepínačů dle vlastního uvážení (de)aktivujte možnosti Novinky a aktualizace a Doporučení a nabídky.

Omezení stahování přes mobilní data

Pokud se řadíte mezi uživatele iOS delší dobu, tak jistě víte, že před několika lety bylo možné velké aplikace z App Store stahovat pouze přes Wi-Fi. Pokud byste se tehdy pokusili o stažení větší aplikace přes mobilní data, tak se vám to nepodaří. V té době však nebyla mobilní data ještě tak rozšířená, takže byl tento postoj pochopitelný. Nyní už je ale stahování velkých aplikací přes mobilní data z App Store povoleno a uživatelé si mohou nastavit, zdali se jim zobrazí alespoň oznámení o stahování velké aplikace. Pro změnu nastavení stačí přejít do Nastavení → App Store, kde v kategorii Mobilní data otevřete Stahování aplikací a klepnutím si vyberte vaše nastavení.

Vypnutí zobrazování žádostí o hodnocení

Když si stáhnete nějakou novou aplikaci, tak se vám v ní po nějaké době používání může zobrazit žádost o udělení hodnocení a recenze. Pro vývojáře je samozřejmě zpětná vazba od uživatelů velmi důležitá, aby mohlo docházet k vylepšování aplikací – někteří vývojáři ale zobrazování tohoto oznámení jednoduše přehání. Dobrou zprávou ale je, že si můžete zvolit, zdali chcete žádnosti o hodnocení nechat zobrazovat, anebo nikoliv. Stačí přejít do Nastavení → App Store, kde sjeďte níže a pomocí přepínače deaktivujte možnost Hodnocení a recenze.

Zrušení předplatného aplikace

Předplatná jsou v dnešní době naprosto běžná a dá se říct, že se s nimi u aplikací setkáváme častěji než s jednorázovými platbami. O tom, zdali jsou předplatná pro uživatele a vývojáře vhodná se v tomto článku bavit nebudeme. Namísto toho si ale ukážeme, jakým způsobem lze takové aktivní předplatné v App Store jednoduše zrušit, pokud už aplikaci nevyužíváte. Postup je jednoduchý – stačí přejít do aplikace App Store, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu. Pak přejděte do sekce Předplatná, kde v kategorii Aktivní rozklikněte to předplatné, které chcete zrušit. Následně už jen dole stačí klepnout na Zrušit předplatné a akci potvrdit.