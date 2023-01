5 skvělých triků na iPhone, díky kterým jej budete používat zase o něco lépe

Nahrávání obrazovky s mikrofonem

Před několika lety přidal Apple do iOS možnost pro nahrávání obrazovky. Do té doby bylo nutné používat nějaký speciální software, anebo připojit iPhone k Macu. Pro nahrání obrazovky stačí, abyste v ovládacím panelu klepnuli na tlačítko nahrávání, čímž započne – pokud zde tento prvek nemáte, stačí jej přidat v Nastavení → Ovládací centrum. Věděli jste však o tom, že při nahrávání obrazovky můžete nahrávat i svůj mikrofon, takže do videa můžete mluvit? Stačí na tlačítku pro nahrávání v ovládacím centru podržet prst, a poté dole aktivovat Mikrofon.