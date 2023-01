5 špatných zvyků, kvůli kterým jste při používání Macu neproduktivní

Produktivita je v dnešním světě hojně probírané téma, a to především z toho důvodu, jelikož s ní má mnoho lidí problém. Být produktivní je naprosto zásadní pro jakoukoliv činnost, jelikož tak můžete práci dělat rychleji a efektivněji, což je samozřejmě naprosto zásadní. Čím produktivnější jste, tím samozřejmě lépe, a pokud má někdo s produktivitou problém, může se to projevit nejen v pracovním životě, ale i v tom osobním. Pro zvýšení produktivity je nutné začít u těch nejzákladnějších věcí – pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 zvyků, kvůli kterým jste při používání Macu neproduktivní. Mohlo by vás zajímat 5 tipů a triků pro iPhone, díky kterým budete produktivnější iPhone Pavel Jelič 22. 7. 2022

Nepořádek v panelech Práce na Macu znamená pro mnoho z nás také práci na internetu – a je jedno, zdali jen řešíte e-maily, programujete nebo vybavujete objednávky. Prakticky každý z nás z nějakého důvodu internet využívat musí. Pokud se však nechcete při procházení webů jakkoliv zaseknout, tak je nutné, abyste měli pořádek v panelech. To znamená, abyste zavírali nepotřebné panely, na kterých jste dokončili svou činnost. Kromě toho se taktéž vyplatí umisťovat si často navštěvované stránky do oblíbených, abyste k nim měli rychlý přístup. Zajímavým řešením jsou také skupiny panelů v Safari, které umožňují rozdělení instancí, mnoho uživatelů jim ale nemůže přijít na chuť. Skupiny panelů na Macu skupiny_panelu_macos_monterey_safari2 skupiny_panelu_macos_monterey_safari3 skupiny_panelu_macos_monterey_safari4 skupiny_panelu_macos_monterey_safari5 skupiny_panelu_macos_monterey_safari1 Vstoupit do galerie

Okamžité odpovídání na e-maily Chcete-li potěšit vašeho zaměstnavatele nebo kohokoliv jiného, tak se vždy vyplatí co nejdříve odpovídat na e-maily. Rozhodně to ale neznamená, že když vám přijde e-mail, tak abyste ihned přestali dělat cokoliv jiného a vrhli se na okamžitou odpověď. Tímto se totiž „rozhodíte" z pracovního nasazení, a poté se do něj budete muset opětovně vracet. Nesnažte se ale dostat do druhého extrému, kdy byste odpovídali za několik dní. Naprosto ideální je odpovídat v mezičase, takže například do pár desítek minut či maximálně hodin. E-mail je neinvazivní způsob komunikace, a pokud po vás někdo urgentně cokoliv potřebuje, vždy vám může zavolat, což můžete řešit ihned.

Nepořádek na ploše Uživatelé Maců a počítačů se z hlediska organizace plochy řadí do dvou skupin. První skupina má na ploše pořádek, druhá skupina zde má zase uložené veškeré soubory z posledních několika let. Asi není třeba vás přesvědčovat o tom, že první skupina je na tom z hlediska produktivity o mnoho lépe. Cokoliv totiž potřebují najít, tak jim to trvá jen pár sekund nemusí prohledávat jeden soubor po druhém. Pro nepořádné uživatele, kteří by chtěli mít plochu organizovanou, ale nechtějí se vrhat do velkého pořádku, připravil Apple funkci v podobě možnosti využití tzv. sad. Po jejich aktivaci se soubory a složky automaticky rozdělí do určitých skupin, ve kterých pak můžete pracovat. Pro vyzkoušení sad stačí klepnout pravým tlačítkem na plochu a zvolit Používat sady. Sady na Macu pouzivat_sady_mac_big_sur1 pouzivat_sady_mac_big_sur3 pouzivat_sady_mac_big_sur2 Vstoupit do galerie

Práce v posteli a špatný posed Někteří jedinci mají zlozvyk v tom, že se snaží pracovat z postele. To je samozřejmě pohodlné, o tom žádná, avšak ona pohodlnost není pro práci vůbec ideální. Nejenže vás totiž postel bude nutit k neustálému odpočinku, kromě toho si ale pracováním v ní koledujete o problémy se zády. Při dlouhodobém pracovním nasazení je nutné, abyste měli jednak kvalitní židli, a jednak dobrý posed, ve kterém se nebudete hrbit a nebudete se snažit na židli provádět gymnastiku. Můžete mít sebelepší židli, avšak pokud budete mít špatný posed, v ničem vám nepomůže. Rozhodně se tedy nebojte investovat do kvalitní židle. Některým uživatelům pak ještě k větší produktivitě pomáhá pracovat mimo pokoj s postelí, jelikož je to neláká si jít na pár minut, ze kterých je pár hodin, lehnout.