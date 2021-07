5 zlozvyků neproduktivních lidí: Jak nastartovat produktivitu pomocí iPhonu

Produktivita je v dnešní době téma, o kterém se diskutuje prakticky neustále. Jedná se totiž o velmi důležitou vlastnost, která dokáže obrovským způsobem ovlivnit váš každodenní život. Člověk, který je produktivní, nemá problém s včasným dokončením práce, a tak se může věnovat rodině, přátelům či svým koníčkům. Navíc k tomu má svou práci rád a zkrátka si vše udělá tak, aby mu to vyhovovalo. Člověk, který naopak produktivní není, je neustále unavený, znechucený, demotivovaný a často nemá vůbec náladu přes den cokoliv dělat. Celý den tak pouze přežívá a chybí mu chuť do života. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 zlozvyků neproduktivních lidí, a jak můžete svou produktivitu nastartovat pomocí aplikací na iPhone.

Špatný přehled o věcech

Pokud chcete zůstat produktivní, tak je nutné, abyste měli přesný přehled o všech věcech. Ať už pracujete na počítači či manuálně, tak je nutné, abyste měli ve všem pořádek. To znamená, aby různé věci nebyly různě rozházené po stole či po pracovišti. Je nutné si vytvořit jakýsi systém, který budete dodržovat. Nebudete tak muset nic hledat, což je ideální jak u souborů a složek na počítači, tak třeba u nástrojů či součástek u manuální práce. Zároveň je nutné, abyste neodkládali věci „na jindy“. Čeká-li nějaká věc už týdny či měsíce na udělání, tak ji prostě udělejte. Pomoci vám s tím může aplikace FamilyWall, která vám pomůže s organizací věcí jak doma, tak v práci, konkrétně s plánováním, uklízením, sledováním úkolů, apod.

FamilyWall stáhnete zde

Myšlenkami jinde

Přistihli jste se někdy při tom, že jste při práci na několik minut „odletěli myšlenkami jinde“? Často se to stává tehdy, kdy nám do dokončení nějakého úkolu zbývá už jen doopravdy málo. Namísto toho, aby došlo k dokončení úkolu, tak se prostě a jednoduše odebereme někam jinam. Ono zamyšlení může doopravdy trvat několik desítek minut, takže produktivita během dne razantně klesá. Přemýšlet můžeme například nad nedávnou konverzací s kolegou či nadřízeným, který nám něco vyčetl, popřípadě se kterým jsme se nějakým způsobem nepohodli. Klíčem je v tomto případě správná komunikace. Chcete-li se do budoucna těmto problémům vyhnout, tak se všemi jedinci komunikujte přímo a upřímně. Díky tomu si budete jistí, že jste vše řekli přesně tak, jak jste chtěli a nebude vás nic tzv. „žrát“. Pomoci vám v tomto případě může aplikace Moodfit, díky které budete schopni lépe ovládat své nálady. Kromě toho budete své nálady schopni lépe pochopit a zjistíte, co se to s vámi vlastně děje.

Moodfit stáhnete zde

Nikdy neplánuje dopředu

Patříte mezi jedince, kteří dělají spontánní rozhodnutí a nikdy nevíte, co budete dělat za pár sekund, natož další den? Jestliže tento životní styl praktikujete například při plánování výletů či nějaké zábavy, tak vám rozhodně nemůžeme nic vytknout – ne nadarmo se říká, že ty nejlepší zážitky vznikají ze spontánních rozhodnutí. Takto ale rozhodně nelze fungovat v práci, pokud tedy chcete být produktivní. Nejhorší je, když v práci neustále skáčete od jedné věci ke druhé. Čas, který je nutný k vykonání určité věci, se tak prodlouží, jelikož svou pozornost neustále směrujete na něco jiného. Vždy totiž chvilku trvá, než se do něčeho dalšího stoprocentně ponoříte. Produktivní člověk si musí svůj den kompletně naplánovat, a to buď den před, anebo ráno. Je nutné si vytvořit přesný plán, kterého se budete přes den striktně držet. Stačí si vytvořit jednoduchý připomínkový list, popřípadě využít kalendář. Použít však můžete i aplikaci Toogl, díky které si svůj čas lépe zorganizujete, a to hodinu po hodině.

Toogl stáhnete zde

Časté nedodržování deadlinů

Další známkou toho, že nejste produktivní, je neustále nedodržování deadlinů, potažmo časů pro dokončení nějakého úkolu. Dost možná už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste si řekli, že máte na konkrétní úkol čas, jelikož je deadline ještě daleko. Z nenadání jste si však uvědomili, že deadline je za pár hodin a vy nemáte hotovo vůbec nic. Ve většině případech jsou tyto úkoly jednoduché a ve skutečnosti je můžete mít hotové za pár hodin, což může být jeden z důvodů, proč je odkládáte. Stává-li se vám tohle, tak je na čase to změnit, jelikož se jedná o známku špatné produktivity. Nedodržováním deadlinů navíc velmi jednoduše ztratíte důvěru ostatních lidí, dokonce to může vést až k problémům či vyhazovu z práce. Pomoci vám v tomto případě může aplikaci Any.do, díky které si jednoduše můžete synchronizovat všechny vaše kalendáře a jednoduše pak přidávat různé úkoly, psát poznámky a sdílet obsah s vašimi spolupracovníky.

Any.do stáhnete zde

Žádný životní cíl

Pokud chcete být produktivní, tak musíte mít stanovené cíle, priority a něco, co od života vlastně očekáváte. Například si můžete před nějakým úkolem říci větu „když tento úkol dokončím do dvou hodin, tak se budu o to déle moci věnovat svým koníčkům“. Zkrátka a jednoduše, snažte si tímto způsobem připravit nějakou formu „odměny“, která na vás bude čekat po dokončení. Jestliže nemáte v životě žádné cíle ani priority a je vám ve finále všechno jedno, tak vám bude ukradená i produktivita, což samozřejmě není ideální a musíte to změnit. Pokud zrovna nemáte nějaké cíle, tak určitě máte právě koníčky, kterými můžete začít. Pomoci vám může aplikaci Strides, díky které si vytvoříte vlastní cíle a snažíte se je splnit.

Strides stáhnete zde