5 nových věcí v Safari 15, o kterých byste určitě měli vědět

Před jedním měsícem a několika týdny k tomu jsme se dočkali představení zbrusu nových verzí operačních systémů od Applu. Konkrétně jablečná společnost představila iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto nové systémy byly ihned po představení k dispozici v rámci vývojářských beta verzí, aktuálně už si je může kdykoliv z nás vyzkoušet v rámci beta verzí veřejných. My pro vás zmíněné systémy neustále testujeme a přinášíme vám přehled veškerých novinek, na které se můžete těšit. Kromě systémů jako takových Apple přišel také s novou verzí Safari, konkrétně s pořadovým číslem 15. Pojďme se společně podívat na novinky, které přibudou.

Kompletně nový design

To, čeho si po spuštění nového Safari všimnete jako první, a to jak na iPhonu či iPadu, tak na Macu, je zbrusu nový design. V macOS došlo ke „zjednodušení“ horního panelu, kdy kompletně zmizel řádek s otevřenými panely, respektive adresní řádky. Oba dva tyto řádky byly nově sjednoceny. Adresní řádek se tak nachází právě v tom panelu, ve kterém se aktuálně nacházíte. Některým uživatelům tohle ale nevyhovuje, jelikož se adresní řádek zobrazuje pokaždé někde jindy. Dále došlo k přepracování několika dalších maličkostí. Na iPhonu se pak adresní řádek nově nachází ve spodní části obrazovky, došlo také k přepracování rozhraní s přehledem otevřených panelů. Díky adresnímu řádku ve spodní části obrazovky na něj jednoduše dosáhnete i při používání zařízení jednou rukou.

Nová gesta na iPhonu

Kromě toho, že na iPhonu došlo k relativně výraznému přepracování designu Safari, tak došlo také ke změně stylu, jak jablečný webový prohlížeč budeme ovládat. Namísto toho, abyste klepali prstem po různých tlačítkách, tak budete jednoduše mnoho různých akcí ovládat gesty. Pokud například přejedete prstem doleva či doprava, tak se budete schopni jednoduše přesouvat mezi otevřenými panely. Dostanete-li se na konec, tak gestem otevřete panel nový. Pro aktualizaci stránky nemusíte přecházet do adresního řádku, namísto toho stačí přejet prstem směrem dolů, čímž se stránka znova načte. Pro otevření rozhraní s otevřenými panely stačí zase přejet prstem směrem nahoru. Chvilku bude trvat, než si zvyknete – jakmile se vám to ale podaří, tak už Safari nebudete chtít ovládat jinak.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vytváření skupin panelů

Další skvělou funkcí, která je k dispozici na všech jablečných zařízeních, je vytváření skupin panelů. V rámci těchto skupin si můžete jednoduše otevřít vybrané panely, a poté se mezi nimi jednoduše přepínat. V praxi lze tohle využít například při přechodu z domu do práce – namísto toho, abyste museli ručně zavírat všechny „domovské“ zábavné panely, tak se pouze přepnete do pracovní skupiny, kde na vás budou čekat panely jiné. Panely se samozřejmě při používání neustále aktualizují a perfektní je také možnost kontinuity. Veškeré skupiny panelů se totiž navzájem synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními, takže je stačí vytvořit například na Macu a k dispozici budou i na iPadu či Macu (a všemožně naopak).

Přizpůsobitelná domovská stránka na iPhonu a iPadu

S příchodem macOS 11 Big Sur jsme se na našich jablečných počítačích dočkali možnosti pro kompletní přizpůsobení domovské obrazovky v Safari. Jednoduše si tak můžeme změnit například pozadí, kromě toho si můžeme vybrat několik prvků, které se (ne)mají zobrazovat, a samozřejmě lze také měnit i jejich pozici. Konkrétně si můžete nechat zobrazit například oblíbené panely, dále často navštěvované, zprávu o soukromí, návrhy Siri, seznam četby či panely otevřené z vašeho jiného zařízení. Tím vším chci říct, že podobnou možnost máme nové k dispozici také na iPhonu a iPadu – a nutno podotknout, že vše funguje podle představ a osobně si myslím, že tuto možnost přizpůsobení ocení mnoho uživatelů, včetně mě.

Rozšíření jsou konečně tady

Na našich jablečných počítačích si už delší dobu můžeme do Safari stahovat různá rozšíření. Mezi ta nejpopulárnější patří například rozšíření pro blokování reklam či pro posílení vaší bezpečnosti. Různá rozšíření si sice můžete stáhnout i na iPhone či iPad, a to v podobě aplikací, s příchodem Safari 15 však všechna tato rozšíření budou k dispozici přímo v prohlížeči. Apple konkrétně uvádí, že veškerá rozšíření, která jsou k dispozici pro Mac, budou vývojáři schopni jednoduše „portovat“ na iOS či iPadOS, a to pouze s malými změnami. Jakmile tedy systémy a Safari 15 vyjde, tak můžeme očekávat novou nálož všemožných rozšíření, která budeme na jablečných telefonech a tabletech schopni využít.