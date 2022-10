Chcete-li na vašem Macu spravovat e-mailové schránky, tak k tomu můžete využít hned několik aplikací. Apple samozřejmě nabízí nativní Mail, kromě něj však můžete sáhnout i po aplikacích třetí strany v podobě Spark, Outlook a dalších. Co se týče nativního Mailu, tak ten dostačuje většině uživatelům, protože je jednoduchý a intuitivní, na druhou stranu mu ale chybí nějaké pokročilejší funkce. Apple si je však tohoto nedostatku vědom, a tak v macOS Ventura přišel s jeho výrazným vylepšením. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů v Mailu z macOS Ventura, které musíte znát.

Jednou z hlavních novinek v Mailu z macOS Ventura je bezesporu plánování odeslání e-mailů. Tato funkce je v konkurenčních e-mailových klientech k dispozici již opravdu dlouhou dobu, takže je rozhodně fajn, že s ní konečně Apple přišel. Hodit se může hned v několika situacích, například pokud rádi odpovídáte na e-maily v pozdních večerních hodinách, ale nechcete je v tuto dobu odesílat. Pro naplánování odeslání se klasicky přesuňte do rozhraní nového e-mailu či odpovědi , kde pak napravo od tlačítka odeslání klepněte na ikonu malé šipky. Pak už si stačí vybrat buď jednu ze dvou předpřipravených dob odeslání, anebo klepněte na Odeslat později… a vyberte si přesný den a čas.

Taktéž jste se jistě už alespoň jednou ocitli v situaci, kdy jste odeslali nějaký e-mail a záhy jste zjistili, že jste v něm udělali chybu, nepřipojili přílohu či třeba neuvedli příjemce do kopie. Těchto věcí si nikdy nevšimnete při psaní e-mailu, ale až po klepnutí na tlačítko odeslání, kdy je prostě pozdě. Ostatní e-mailoví klienti tohle řeší delší dobu možností zrušení odeslání po dobu několika sekund a v macOS Ventura s touto vychytávkou konečně přichází i nativní Mail. Pro zrušení odeslání e-mailu stačí, abyste po odeslání v levém dolním rohu klepnuli na Zrušit odeslání, čímž se e-mail vrátí a ihned jej budete moci upravit.

Na předchozí stránce jste se mohli dozvědět více o tom, jakým způsobem lze zrušit odeslání e-mailu. Ve výchozím nastavení máte na zrušení odeslání celých 10 sekund. Každopádně, pokud vám tato doba nedostačuje a chtěli byste ji zvýšit, abyste měli na rozmyšlenou více času, tak můžete. Stačí, abyste přešli do Mailu, a poté v horní liště rozklikněte Mail → Nastavení… → Příprava, kde v kategorii Odesílání rozklikněte menu vedle Lhůta pro zrušení odeslání. Zde už si můžete vybrat lhůtu 10 sekund, 20 sekund a 30 sekund , popřípadě můžete funkci naopak úplně vypnout.

Lepší zobrazení odkazů

Pokud jste doposud v rámci Mailu do nového e-mailu vložili odkaz, tak se zobrazil klasickým způsobem v podobě textu s proklikem. V novém macOS Ventura jsme se však dočkali vylepšení, kdy se po vložení odkazu do e-mailu zobrazí jeho náhled, podobně jako například ve Zprávách. Díky tomu může druhá strana alespoň z části vidět, o jaký web vlastně jde. Samozřejmě ale tato vychytávka funguje jen napříč aplikací Mail, a pokud má druhá strana jiného klienta, zobrazí se mu obyčejný hypertextový odkaz. Pro převod náhledu odkazu do klasické podoby na něj stačí klepnout pravým a zvolit Odkaz → Převést na jednoduchý odkaz.