5 tipů a triků pro iPhone, díky kterým budete produktivnější

Souhrn oznámení

Největší rozptýlení způsobují samozřejmě oznámení, jelikož vám ihned zobrazí část informace a prakticky vás nutí do toho, abyste si ji zobrazili celou a případně na ni ihned reagovali – viz například zprávy či příspěvky ze sociálních sítí. I na tohle Apple myslel a nedávno do iOS přidal souhrny oznámení. Těch si můžete nastavit taktéž hned několik s tím, že se vám za konkrétní dobu budou oznámení sbírat, a poté se zobrazí najednou v konkrétní čas. Díky tomu vám tedy oznámení nebudou chodit ihned a nebudete na ně muset reagovat. Pro nastavení přejděte do Nastavení → Oznámení → Naplánovaný souhrn.