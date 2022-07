5 tipů ve Zprávách pro iPhone, které se vám mohou hodit

Ve Zprávách, potažmo v iMessage, si můžete vytvořit jakýsi svůj profil, který se skládá z vašeho jména, příjmení a případně i profilové fotografie. Tento profil pak můžete jednoduše sdílet, a to buď všem kontaktům, anebo komukoliv s tím, že se vás aplikace prvně na možnost sdílení informací zeptá. Pro nastavení profilu klepněte ve Zprávách vlevo nahoře na Upravit → Upravit jméno a fotku. Pak už si jen stačí projít průvodcem a vše si nastavit.

Patříte mezi ty jedince, kteří mají ve zvyku si nevyzvedávat zprávy? Docházíte někdy do takového extrému, že máte ve Zprávách hned několik nepřečtených konverzací? Pokud ano, tak by se vám mohla hodit funkce pro hromadné označení zpráv jako přečtených. Pro provedení stačí, abyste ve Zprávách vlevo nahoře klepnuli na Upravit → Vybrat zprávy . Následně stačí vlevo dole klepnout na tlačítko Přečíst vše. Popřípadě samozřejmě můžete označit jednu konverzaci po druhé a následně klepnout na Přečteno. Nakonec stačí stisknout Hotovo vlevo nahoře.

Pokud využíváte například Messenger, tak jistě víte o tom, že ke každé zprávě můžete přidat reakci. To se hodí tehdy, kdy například chcete pouze něco potvrdit a není potřeba se jakkoliv složitě vyjadřovat. Naprosto stejně lze však reakce ke zprávám, potažmo k iMessage, přidávat i ve Zprávách. Stačí, abyste na konkrétní zprávě podrželi prst , a poté klepnuli v menu na jednu ze zobrazených reakcí, která se následně automaticky aplikuje.

Připnutí odkazů

Na předchozí stránce jsme si ukázali, jakým způsobem můžete jednoduše připnout konverzaci. Čas od času by se vám však mohla hodit také funkce pro přišpendlení odkazu – například pokud se jedná o něco důležitého či zajímavého, k čemu chcete mít přístup i do budoucna, a to bez nutnosti odkaz znova po několika dnech chatování složitě hledat. Pokud byste tedy chtěli odkaz přišpendlit, abyste jej měli případně kdykoliv k dispozici, tak na něm podržte prst, a poté klepněte na možnost Přišpendlit. Následně všechny přišpendlené odkazy zobrazíte klepnutím na jméno a fotku kontaktu, kde pak sjeďte níže ke kategorii Přišpendlené.