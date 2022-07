5 tipů pro přenastavení Fotoaparátu na iPhone, díky kterým budete lépe fotit

Určitě jste si někdy všimli toho, že jste si ve Fotoaparátu nastavili nějakou předvolbu, ale po opuštění aplikace a opětovném spuštění došlo k nastavení původních hodnot. Fotoaparát si tedy vámi nastavené předvolby nezapamatoval a vrátil je nazpět. Dobrou zprávou je, že si můžete zachování nastavení u jednotlivých předvoleb aktivovat. Stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát → Zachovat nastavení , kde si přepínači aktivujte ty předvolby, u kterých chcete nastavení zachovat.

Většina fotografů, včetně těch amatérských, využívá tzv. pravidlo třetin. Jedná se snad o nejznámější fotografické pravidlo, kterým si zaručíte skvělý fotografický výsledek. Podle tohoto pravidla byste při focení měli snímek rozdělit na 9 dílků, tedy vytvořit mřížku 3×3. Body zájmu snímků by se pak měly nacházet v průsečících mřížky nebo v její rovině. Ve výchozím nastavení se mřížka ve Fotoaparátu nezobrazuje, můžete ji ale aktivovat, a to v Nastavení → Fotoaparát , kde aktivujte funkci Mřížka.

iPhone se při focení vždy pokusí zaostřit a nastavit expozici tak, aby snímek vypadal ideálně. V některých případech se to ale nepovede, takže musí zasáhnout fotograf. Pro zaostření na nové místo stačí, abyste na něj na displeji klepnuli prstem . Expozici pak změníte tím způsobem, že po ručním zaostření přejedete prstem podle potřeby nahoru či dolů po ikoně slunce. A pro zamknutí zaostření a expozice stačí , abyste na konkrétním místě podrželi prst, což vám bude potvrzeno textem AE/AF VYPNUTO nahoře.

Do každé zachycené fotografie se může ukládat informace o poloze, kde došlo k pořízení. Díky tomu si pak jednoduše můžete například ve Fotkách zobrazit všechny fotografie a videa z jednoho místa apod. Pokud se vám však poloha nezapisuje, anebo pokud byste chtěli tuto funkci z důvodu ochrany soukromí vypnout, tak stačí přejít do Nastavení → Soukromí → Polohové služby → Fotoaparát , kde proveďte změny.

Zrcadlení selfie fotek

Pokud často fotíte tzv. selfie fotografie, tak jistě víte, že ve výchozím nastavení dochází k automatickému zrcadlení. To znamená, že se fotografie z Fotoaparátu uloží přesně tak, jak ji vidíte v náhledu. Ve většině případech tohle uživatelům vyhovuje, každopádně v některých případech byste možná chtěli vědět, jak vypadají fotografie z předního fotoaparátu nepřeklopené. V tom případě stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát, kde deaktivujte Zrcadlit přední fotoaparát. Pak už jen stačí ve Fotoaparátu snímek zachytit a prohlédnout si jej. Upozorňuji však, že v mnohých případech budete nepřeklopeně vypadat možná až strašidelně. Je to ale hlavně o zvyku.