iOS 16.3 potvrdil vývoj zbrusu nové aplikace z dílny Applu

Počet nativních aplikacích pro iPhony se zřejmě již relativně brzy rozroste o další přírůstek. Kalifornský gigant totiž nejnovější betě iOS 16.3, respektive pak jejím kódu, potvrdil vývoj aplikace Apple Music Classical. Tu sice oznámil již v srpnu 2021, nicméně od té doby je v tomto směru ticho po pěšině a leckoho tak napadlo, zda z těchto plánů již náhodou nesešlo. Nyní se však potvrzeno, že nikoliv.

Ačkoliv odkazů na aplikaci Apple Music Classical, která bude určena pro přehrávání klasické hudby, v iOS 16.3 mnoho není, už jen to, že do systému vůbec přibyly je jasným důkazem toho, že se s aplikací stále počítá. Co se pak týče konkrétních odkazů, v kódu nalezli vývojáři například novou hlášku „Otevřít v Apple Music Classical“ či „Přidat zkratku pro Apple Music Classical“, z čehož plyne, že Apple započal s hlubší integrací aplikace do systému. Jak rychle vše dokončí nicméně v tuto chvíli nelze předpovědět, jelikož se vývoj vleče doslova šnečím tempem.