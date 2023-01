Zde je jeden z mnoha důvodů, proč jsou iPhony výrazně dražší než většina Androidů

Jestli jsou iPhony za něco dlouhodobě kritizovány, pak je to jejich cena, která je de facto u všech novějších modelů opravdu vysoká – tím spíš při pohledu na jejich hardware. Ať už se bavíme o iPhonu SE 3, jehož vnitřnosti jsou srovnatelné s telefony představenými i před více než třemi lety, či o nejnovějších iPhonech 14 Pro, jejich cena budí rozpaky. Pokud vás pak zajímá, proč je oproti většině androidí konkurence až o tolik vyšší, odpověď částečně nabízí rozhovor s novým šéfem montážní divize Foxconnu, který se právě o kompletaci iPhonů stará.

V jednom z rozhovorů s novým šéfem jedné z klíčových částí Foxconnu zaznělo mimo jiné to, jak se liší výroba iPhonů a Androidů, jelikož samozřejmě ve fabrice vzniká celá řada nejrůznějších modelů smartphonů. Tuto otázku sice nechtěl nový přední muž divize příliš rozpitvávat, aby neprozradil žádná výrobní tajemství či principy, nechal se však slyšet, že jen pro představu je pro každou montážní linku iPhonů potřeba 1200 pracovníků, kteří se věnují kontrole kvality, zatímco na stejně velkou montážní linku pro androidí telefony je zadavateli výroby vyžadováno jen 100 kontrolorů kvality. Nároky Applu na kvalitu jsou tedy naprosto extrémní, což se z logiky věci musí někde podepsat – a kde jinde tento podpis hledat než právě v ceně. Vždyť jen na kontrole kvality lze jednoduchou matematikou spočítat, že Apple utrácí oproti mnohým výrobcům Androidů 12x víc, což samozřejmě potřebuje někde získat zpět. A jak jinak tyto peníze získat než právě jejich promítnutím do koncové ceny. Výměnou za tuto částku je nicméně to, že jsou iPhony odnepaměti vnímány jakožto prémiové produkty, které svým dílenským zpracováním rozhodně neurazí.