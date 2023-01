HomePod 2 má 12x pomalejší WiFi než jeho pět let starý předchůdce

Když Apple oficiálně světu ve středu představil druhou generaci svého chytrého reproduktoru HomePod, kdekoho tím poměrně překvapil. Designově se totiž HomePod 2 takřka 100% shoduje s první verzí tohoto produktu a příliš vzdálený není dokonce ani hardwarově. Nyní se navíc ukázalo, že minimálně v jednom aspektu v porovnání s první generací zaostává, byť je jedním dechem třeba dodat, že se nejedná o žádnou tragédii, ba naopak zcela zanedbatelnou věci. Člověk by jí ale holt nečekal.

Při pohledu do technických specifikací HomePodu 2 zjistíte, že disponuje WiFi standardem 802.11n, což je jinými slovy WiFI 4. První generace HomePodu však disponovala 802.11ac, což značí WiFI 5. Zatímco první zmiňovaný standard vyšel v roce 2009 a nabízí teoretickou maximální rychlost 600 Mbit/s, druhý zmiňovaný standard vyšel v roce 2013 a nabízí teoretickou maximální rychlost 6928 Mbit/s. Jinými slovy, o pět let starší HomePod má teoreticky skoro až 12x rychlejší WiFi než model představený na začátku roku 2023. Ano, uznáváme, že se nejedná o absolutně nic zásadního, jelikož HomePod skutečně nepotřebuje vzhledem ke své produktové povaze rychlý internet, ale toto omezení je přinejmenším dost zvláštní.

Proč se něco takového stalo lze přitom zodpovědět poměrně jednoduše. Odpověď totiž tkví v použitém čipu Apple S7 z Apple Watch, který taktéž nabízí „jen“ WiFI 4 coby maximum, kterého je schopen. To HomePod 1. generace spoléhal na čipset Apple A8 vyvinutý pro iPhony, který nabízel právě WiFi 5 kvůli tomu, že u iPhonu rychlost WiFi připojení roli hraje. Jak však píšeme výše, ve výsledku je pro HomePody rychlost WiFi 4 naprosto dostačující a jedná se tak spíš jen o zajímavý downgrade než něco, co by vás mělo znepokojovat.

HomePod 2 na Alze naleznete zde