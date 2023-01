Apple loni v říjnu odhalil, že chystá nový HomePod. Nikdo ho ale tehdy nebral vážně

Valná většina lidi bere středeční představení druhé generace HomePodu jako velké překvapení. S trochou nadsázky se však dá říci, že se jedná „jen“ o jakési splnění slibu ze strany Applu, který byl jablíčkářům svým způsobem udělen v říjnu loňského roku. Jen si jej tak trochu nikdo moc nevšiml.

Že nevíte, o čem je řeč? Není se čemu divit. Apple totiž „odhalil“ přípravy druhé generace HomePodu skrze krabičku k Apple TV, kterou světu představil taktéž skrze tiskovou zprávu právě v polovině října. Tento produkt však mezi uživateli příliš nezabodoval, jelikož se od modelu z roku 2022 liší jen v naprostých detailech a proto mu nikdo příliš nevěnoval pozornost – a to ani jeho balení. Právě na něm se přitom objevil obrázek velkého HomePodu a to i přesto, že jej Apple v tu dobu již relativně dlouho neprodával a dokonce jej i odstranil ze svých webových stránek, čímž do jisté míry naznačil, že je pro něj „mrtvý“. Ani přesto se však nad zobrazením velkého HomePodu na krabičce k nové Apple TV nikdo příliš nepozastavil a když už, spíš kvůli posměškům než spekulacím o blížícím se HomePodu. Krabičku Apple TV (2022) s HomePodem si můžete prohlédnout v galerii níže.

Ptáte se, proč by Apple svůj chystaný produkt takovýmto způsobem poodhaloval s předstihem? I na tuto otázku se dá odpovědět poměrně jednoduše, byť je třeba jedním dechem dodat, že se 100% jistotou to nebude. Je totiž poměrně pravděpodobné, že chtěl kalifornský gigant nový HomePod odhalit právě spolu s Apple TV, kdy by balení dávalo smysl. Kvůli výrobním problémům, které sužovaly na konci loňského roku celý jeho dodavatelský řetězec, však od tohoto plánu upustil a HomePod odhalil až nyní skrze tiskovou zprávu. Dovolit si to zde ostatně mohl snad nejvíce ze všech ostatních produktů.

