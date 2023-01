HomePod (1. generace) vs. HomePod (2. generace): 8 rozdílů, ve kterých se liší

V posledních týdnech se spekulovalo o tom, že se chystá nový HomePod s větší dotykovou plochou. Tato spekulace byla skutečně správná, avšak jen polovičatě – očekávalo se totiž i to, že plocha bude disponovat plnohodnotným displejem, skrze který budeme schopni ovládat hudbu. Bohužel se ale stále jedná o klasickou dotykovou plochu, kterou již známe, jen je větší, a to skutečně výrazně.

Jednou z hlavních novinek, se kterými přichází nový HomePod, je možnost měření teploty a vlhkosti, a to prostřednictvím integrovaného senzoru. To se hodí nejen z informačního hlediska, ale také pro vytváření různých automatizací, které mohou v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti něco provádět. Může se jednat například o automatické ovládání žaluzií, topení či například chytré čističky vzduchu apod. Je nutné zmínit, že senzor teploty a vlhkosti má k dispozici také HomePod mini a zprovoznění se dočkáme v OS 16.3.

Nový HomePod má k dispozici celkově čtyři mikrofony, zatímco jeho první generace měla k dispozici mikrofonů hned šest. Je ale důležité zmínit, že větší počet v tomto případě tak úplně nehraje roli. Nové mikrofony jsou totiž lepší, než ty předchozí, takže nebylo třeba jich nasazovat tolik. Podporují například funkci, díky které vás bude Siri slyšet z o mnoho větší dálky. Kromě nižšího počtu mikrofonů najdeme v novém HomePodu také méně výškových reproduktorů, a to konkrétně pět namísto sedmi, kterými se chlubila původní generace. V tomto případě uvidíme, zdali snížení počtu výškových reproduktorů bude mít nějaký výrazný vliv na zvukový projev.

Zatímco HomePod první generace měl ve svých útrobách zabudovaný čip A8, který pocházel z iPhonu 6 (Plus), tak jeho nová generace má čip s označením S7, který známe z Apple Watch Series 7. Původně se dle spekulací očekávalo, že bude nasazen čip S8, tedy nenovější „hodinkový“ čip, kterým disponují Apple Watch Series 8 nebo Ultra. Je však nutné zmínit, že čipy S8, S7 a S6 jsou specifikacemi naprosto totožné a rozdíl je pouze v označení, takže by nasazení S8 nemělo žádný větší vliv. Apple uvádí, že díky čipu S7 bude zvuk nového HomePodu o mnoho lepší.

Pokud byste se rozhodli pro odejmutí kabelu z původního HomePodu, tak byste k tomu potřebovali hrubou sílu. Zkrátka a jednoduše, kabel HomePodu první generace nebyl úplně určen k tomu, abyste ho často odpojovali. To se ale u nového HomePodu druhé generace změnilo. Ten už totiž disponuje napájecím kabelem, který je jednoduše odnímatelný, takže kdykoliv ho budete chtít odpojit, podaří se vám to jednoduše.

Dalším vylepšením, kterým se pochlubí nový HomePod, je přítomnosti ultra-širokopásmového čipu U1. Tento čip už můžeme znát z HomePodu mini, každopádně původní HomePod ním nedisponoval. Díky čipu U1 můžete velmi jednoduše z vašeho iPhonu 11 a novějšího, který čipem U1 taktéž disponuje, předávat na HomePod hudbu, a to pouhým přiblížením k jeho horní části. Kromě toho podporuje nový HomePod také Thread, což je standard konektivity pro chytrou domácnost, díky které mohou mezi sebou jednotlivá zařízení přímo komunikovat.

Původní HomePod byl představen v roce 2018 s tím, že se Apple po třech letech rozhodl jeho prodeje ukončit. Mohla za to především nižší poptávka, která byla způsobena příliš vysokou cenou. Aby tedy nový HomePod zaujal a prodával se, tak bylo jasné, že Apple bude muset přijít s nižší cenou a skvělými vylepšeními. Cena druhé generace HomePodu je oficiálně 299 dolarů, což je o 50 dolarů méně, než na kolik vyšla první generace. Zlevnění je tedy rozhodně příjemné a výrazné, zdali se ale tímto Applu podaří jablíčkáře nalákat ke koupení nového HomePodu není tak úplně jasné – přece jenom, těch novinek zas tolik není.

Lehčí a nižší

Posledním rozdílem mezi první a druhou generací HomePodu je váha a velikost. Nový HomePod je zhruba o 150 gramů lehčí, jelikož váží 2,34 kilogramu, oproti 2,49 kilogramu v případě původní generace. Zároveň je důležité zmínit, že je nový HomePod taktéž nižší, a to zhruba o půl centimetru. HomePod druhé generace je konkrétně vysoký 16,76 centimetru, zatímco první generace měla na výšku 17,27 centimetru. Co se pak týče šířky, tak ta zůstala stejná, a to 14,22 centimetru.