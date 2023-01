5 věcí, které nevíte o novém HomePodu

Jednou z hlavních novinek, kterou se nový HomePod může pochlubit, je senzor teploty a vlhkosti. Je ale nutné zmínit, že naprosto stejnými senzory disponuje již existující HomePod mini, Apple je však nezpřístupnil. To však však počínaje dneškem mění, takže jak na novém HomePodu, tak na HomePodu mini budeme schopni měřit teplotu a vlhkosti v místě, kde se nachází. Díky tomu bude možné vytvářet ještě lepší automatizace, například pro automatické sklopení žaluzií či naopak puštění topení apod.

Nové generace HomePodu mini dále přichází se zbrusu novou funkcí v podobě detekce zvuku. Tuto funkci už můžete znát z jablečných telefonů, které jsou po aktivaci schopné uživatele upozornit na nějaký zvuk. Co se týče HomePodu, tak ten konkrétně bude schopen identifikovat zvuk detektoru kouře a oxidu uhelnatého a v případě, že dojde k detekci, tak odešle upozornění na iPhone uživatele. Je však nutné zmínit, že i v tomto případě se nejedná o novinku, která bude k dispozici jen na nový HomePod. Apple ji totiž přinese v aktualizaci i na HomePod mini a HomePod první generace.

Jak jistě víte, tak HomePody můžete navzájem spárovat do stereo páru. Následně je pak můžete využít pro přehrávání zvuku například skrze Apple TV či jiné jablečné zařízení. Pokud doma už nějaký HomePod máte, tak vás možná napadlo, zdali jej bude možné spárovat s novým HomePodem druhé generace, především tedy jeho první generaci. Odpověď zní jednoduše – tato možnost k dispozici nebude. Reproduktory jsou jednoduše jiné, takže pokud budete chtít využít stereo pár HomePodů, bude se muset jednat o stejné modely. Druhá generace HomePodu tedy bude ve stereo režimu fungovat pouze s druhým HomePodem druhé generace.

Stále není oficiálně k dispozici v Česku

Někteří z vás jistě ví, že pokud byste se pokusili pořídit si HomePod v Česku na oficiálních stránkách Applu, tak se vám to nepodaří – vůbec byste ho zde nenašli. Někteří uživatelé to zpočátku řeší nákupem v Německu, později se však HomePody objeví i v některých českých internetových obchodech, například na Alze, avšak samozřejmě s vyšší cenou. Pokud byste očekávali, že nás Apple provádění těchto oklik ušetří, tak se mýlíte. V Česku bohužel stále není HomePod oficiálně k dispozici, ani jeho druhá generace. Může za to dle Applu fakt, že Siri není lokalizována pro Česko, a tak zde HomePod nemůžeme používat – zkrátka nesmysl.