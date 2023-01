5 věcí, které nevíte o nových čipech M2 Pro a M2 Max

Apple včera představil aktualizované jablečné počítače, a to konkrétně 14″ a 16″ MacBook Pro, společně s Macem mini. Společně s nimi jsme se dočkali také představení nových čipů M2 Pro a M2 Max, které Apple ihned do nových produktů osadil. Opět se ukázalo, že jsou čipy Apple Silicon stále bezkonkurenční, jelikož nabízí prvotřídní výkon s vysokou efektivitou. Na našem magazínu už jsme se oběma novým čipům věnovali v samostatných článcích, kde jsme si řekli více o základních informacích a údajích. Pojďme se společně v tomto článku zaměřit na věci, které o M2 Pro a M2 Max nejspíše nevíte.

Prvotřídní výdrž baterie

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak čipy Apple Silicon jsou nejenže extrémně výkonné, ale také velmi efektivní – to v překladu znamená, že využívají malé množství energie. Nové MacBooky Pro dokáží na jedno nabití nově vydržet až 22 hodin, což je nejvíce v historii přenosných počítačů od Applu. Vděčíme za to úsporným jádrům, jejichž počet se u M2 Pro a M2 Max oproti předchůdcům v podobě M1 Pro a M1 Max zdvojnásobil, a to ze dvou na čtyři. Díky tomu dokáží nové Macy provádět náročné úkony s nízkou spotřebou energie v baterii.