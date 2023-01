Je to show klaunů a zúčastnil jsem se jí naposledy, uvedl Max Verstappen po 24hodinovce Le Mans ve hře rFactor 2

Max Verstappen je muž, kterému poslední dva roky doslova a do písmene leží celý motoristický svět u nohou. Je to právě on, kdo dokázal ukončit sedmiletou sérii vítězství Lewise Hamiltona a stal se v posledních dvou sezónách mistrem světa F1. I přes to, že závodí na trati se skutečnými monoposty, rád usedá za virtuální kokpit a vzhledem k tomu, že patří k mladé generaci jezdců, můžeme jej čas od času vidět streamovat na Twitchi, kde si užívá virtuální závody s kamarády z F1 jako je Lando Norris nebo Charles Leclerc. Kromě toho kluci čas od času zahrají také nějaké to Call of Duty a podobně. Tentokrát však podání Maxe nešlo o žádné víkendové odreagování, ale dvojnásobný mistr světa F1 se zapojil do virtuálního závodu Le Mans spolu s dalšími třemi kolegy Jeffreyho Rietvelda, Luka Browninga a Dioga Pinta.

Vzhledem k tomu, že se závodu zúčastnil právě Max, jednalo se o velkou show a mělo jít také o skvělou reklamu pro hru rFactor 2, ve které se závod odehrával. Po sedmi hodinách řídil právě Max a to s více než minutovým náskokem nad zbytkem startovního pole, když v tom se nejprve organizátoři rozhodli, že v závodu začne pršet. Implementace změny počasí se projevila tak, že se hra přerušila, naštěstí však pro všechny jezdce a spustila se v podstatě tam, kde přestala. Větší problém ovšem následoval v momentě, kdy Max suverénně vedl a celý tým si jel pro virtuální vítězství. V ten moment se hra najednou odpojila a Max se po opětovném připojení nacházel na sedmnáctém místě a na vedoucí posádku ztrácel kolo a půl.

Když se podařilo Maxovi opět dojet prvního a soupeřil o vedení v závodě, hra se opět odpojila, což už Max nechtěl dále řešit a odstoupil spolu s týmem ze závodu. Upřímně řečeno Max je v takové pozici, že by mu měli organizátoři líbat ruce a nohy, že je ochoten si takový závod zajet a nedělat mu zbytečné problémy. Max to následně na Twitchi, kde se vše streamovalo, okomentoval následovně: „Nejsou schopni ani kontrolovat vlastní hru. Stalo se mi už třikrát, že jsem byl vyhozen za jízdy ze hry. Tentokrát je to naposledy, co jsem do toho šel. Končím, protože jaký má takové závodění smysl. Pět měsíců jsme se připravovali na vítězství v šampionátu, měsíc pak na tento konkrétní závod a výsledek je ten, že jsme měli dvakrát červené vlajky, zrušil se déšť, protože ho hra nedokázala zvládnout a navíc se všichni neustále odpojovali. Upřímně je to vtip, tohle nejde názývat oficiální událostí, je to show klaunů, a nakonec bylo lepší odstoupit!“