Jablíčkáři kamenují Apple, iOS 16 je i čtyři měsíce po vydání plný chyb

Přijde vám, že je iOS 16 vydaný již loni v září ještě nyní – tedy v polovině ledna – doslova plný nejrůznějších chyb, které se negativně podepisují na jeho funkčnosti? Pak nejste bohužel ani zdaleka sami. Při pohledu na diskuzní fóra či na sociální sítě totiž rázem zjistíte, že stejný názor zastává poměrně velké množství jablíčkářů, kteří za to Apple tvrdě kritizují. Problém je však v tom, že jej kritizují již skutečně dlouho, ale on si z toho evidentně nic moc nedělá.

Kritika na chybovost iOS 16 se začala objevovat už loni v září po jeho vydání. Namísto toho, aby Apple vydal několik opravných updatů, ve kterých by všechny mušky vychytal, však vydal jen hrstku aktualizací zaměřených spíš než na opravy chyb na přidávání novinek, které jsou přitom leckdy stejně „zabugované“ jako první verze iOS. Mnozí uživatelé se jej sice snaží na tristní stav systému upozornit jak přes aplikaci Feedback, která je dostupná v betách systému, tak i přes jeho oficiální diskuzní fóra, kalifornský gigant je však v tomto směru hluchý a slepý. Jak jinak si ostatně vysvětlit například to, že se mu za dobré čtyři měsíce nepodařilo opravit zamrzání fotoaparátu u iPhonů 14 Pro (Max) či třeba špatná výdrž baterie u mnoha starších telefonů. V redakci se pak zase v poslední době setkáváme s tím, že při používání iPhonu ve vyšším tempu (tedy při rychlém přecházení z aplikace do aplikace a tak podobně) se občas telefon zcela zasekne, naskočí na něm načítací animace, obrazovka na chvíli zčerná a pak se telefon „vzpamatuje“ jako kdyby se probudil po uzamčení. Zkrátka a dobře, pro chyby není třeba chodit příliš daleko, bohužel.

Jelikož se Apple k chybám až na výjimky prakticky nevyjadřuje, je v tuto chvíli velkou otázkou, co se kolem nich nyní interně děje. Jelikož však nic nenasvědčuje tomu, že by chystal iOS 16.2.1 (tedy alespoň soudě dle uniklých informací), vypadá to, že jakýkoliv důraz na opravy zatím kladen není a uživatelé se tak musí smířit s tím, že je iOS 16 v takovém stavu, v jakém holt je. Skoro by se s přihlédnutím na tuto skutečnost až chtělo říci, že zlaté časy bezproblémového softwaru Applu jsou ty tam a je otázkou, zda se ještě někdy vůbec vrátí. Vždyť počet chyb v systémech rok od roku roste.