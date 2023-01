Apple chce do 10 let zcela přejít na vlastní (r)evoluční displeje

Přestože jsou displeje v Apple produktech dlouhodobě považovány za jedny z nejlepších, které lze ve spotřební elektronice najít, pravdou je, že za to jablíčkáři vděčí takřka jen partnerům Applu. To se má nicméně v dohledné době začít pozvolna měnit, jelikož kalifornský gigant přestane spoléhat na panely z dílny partnerů (a ve své podstatě i konkurence), ale do svých produktů začne nasazovat vlastní řešení, na kterých již nějakou dobu pracuje. A podle Bloombergu už má jasno i v tom, jak rychle chce na své vlastní displeje přejít.

Zdroje Bloombergu tvrdí, že dlouhodobý plán Applu je přejít na vlastní displeje u veškerých svých produktů, aby se tím zbavil závislosti na řešení třetích stran. Zprvu začne přecházet u Apple Watch, ke kterým se později přidají iPhony, iPady a Macy, přičemž první vlna je naplánovaná na konec roku 2024 či začátek roku 2025. Pokud se přijetí v tomto období povede, chce kalifornský gigant přechod kompletně dokončit do deseti let – tedy zhruba v roce 2034 či 2035. Na první pohled se sice může zdát, že se jedná o extrémně velké přechodové okno, nicméně je třeba brát v potaz to, že Apple musí vyvinout vhodná řešení jak pro miniaturní elektroniku, tak i pro velké externí displeje, které přitom potřebují jiné vlastnosti než displeje na Apple Watch a tak podobně. Před Applem tedy stojí možná podstatně těžší úkol než při vývoji procesorů, protože u těch de facto stačí jen nabalit více výkonu na základ, zatímco zde se pracuje s větším množství proměnných.

Pozitivní je nicméně fakt, že všechny displeje z dílny Applu mají spojovat hlavní vlastnosti ve formě vynikajícího podání barev, skvělých pozorovacích úhlů, vysokého jasu nebo třeba stylu zobrazování obsahu tak, že by měl působit de facto jako „nakreslený“ na skle, zatímco nyní jej lze popsat do jisté míry jako „vnořený“ do něj. Ve všech případech se pak bavíme o panelech s microLED podsvícením, byť samozřejmě vždy přizpůsobených danému produktu.