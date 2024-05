Apple byl na tajném výletě na Taiwanu! Pokud uspěl, již příští rok nás čeká další (r)evoluce

Boj o udávání trendů v technologickém světě je nelítostný a vyžaduje nutnost zajišťovat si klíčové technologie u výrobců dlouhé měsíce či klidně roky dopředu. Přesně z tohoto důvodu měl podle informací čínského deníku Economic Daily News uspořádat Apple před nedávnem tajnou výpravu na Taiwan, v jejímž čele stál jeden z jeho předních představitelů – konkrétně provozní ředitel Jeff Williams. A pokud byl tento výlet úspěšný, čekají nás již příští rok zajímavé věci.

Fotogalerie iphone 16 pro 4 iphone 16 pro 3 iphone 16 pro 2 iphone 16 pro 1 Vstoupit do galerie

Podle dostupných informací vyrazil Apple na Taiwan kvůli schůzce s prezidentem TSMC, tedy jeho korunního výrobce čipů řady M a A. Cíl schůzky byl pak jasný – zajistit veškeré výrobní kapacity TSMC pro plánované 2nm čipy, které by měly dorazit již v příštím roce. Pokud byl Apple úspěšný, jako že je pravděpodobnost opravdu vysoká vzhledem k dlouhodobým nadstandardním vztahům obou společností, již příští rok bychom se mohli v iPhonech a Macích dočkat prvních 2nm čipů. Ty by na ně přinesly dle expertů zhruba 10 až 15% výkonnostní nárůst spolu se 30% snížením energetické náročnosti, tedy ve srovnání s nynějšími 3nm čipy. V tomto směru je tedy na co se těšit.