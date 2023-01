Apple už má jasno v tom, kdo mu vyrobí jeho vlastní displeje. Samsung zapláče

Jednou z nejzajímavějších zpráv posledních dní ze světa Applu je bezesporu ta, že se kalifornský gigant pustil do vývoje vlastních displejů pro budoucí produkty. Zprvu se sice mohlo zdát, že je celý tento projekt na úplném začátku, nyní to však vypadá, že se Apple blíží naopak poměrně prudce ke zdárnému konci. Nejenže má v plánu své první displeje světu ukázat již příští, maximálně pak popříští rok, ale podle displejového experta a analytika v jedné osobě Rosse Younga uá dokonce jasno v tom, kdo mu panely vyrobí.

Zdroje Younga pocházející dle všeho přímo z Applu před pár hodinami informovaly o tom, že v současnosti probíhají intenzivní jednání s jihokorejským LG, které je spolupráci s Applem na výrobě jeho displejů nakloněno. A jelikož jsou jeho fabriky technologicky na poměrně vysoké úrovni a s Applem má navíc LG dlouhodobě velmi dobré vztahy, je kalifornský gigant přesvědčen o tom, že právě toto partnerství mu přinese suverénně nejlepší výsledky a to i dlouhodobě, jak se mu to daří třeba u TSMC, které pro něj vyrábí již pěknou řádku let procesory. Potenciální spolupráce Applu s LG by navíc byla dalším potvrzením toho, že se chce kalifornský gigant co nejvíce oprostit od konkurenčního Samsungu. Ten mu totiž dodává displeje v současnosti, přičemž je dlouhodobě považován za nejlepšího výrobce displejů na světě a tudíž je jasné, že by požadavky Applu na výrobu jeho displejů zcela určitě splnil. Ze strany Applu se proto nedá v tomto směru mluvit o ničem jiném než o taktice.