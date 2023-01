Jedna z největších novinek iPhonů 15 Pro potvrzena dalším zdrojem

Není to jen nový design, který má Apple v plánu nasadit u iPhonů 15 Pro. Kromě mírné úpravy hran telefonu, která by měla spočívat v zaoblení na strašně u zad, má totiž v plánu i vyměnit všechna fyzická tlačítka na iPhonu za haptická, což jinými slovy znamená, že jediný skutečně fyzický prvek bude od řady 15 Pro přepínač tichého a hlasitého režimu.

O výměně fyzických tlačítek za haptická se ve světě spekuluje již pěkných pár let a to i díky celé řadě patentů, které jsme měli možnost v jejich průběhu vidět. V posledních týdnech a měsících se nicméně čím dál tím víc zdrojů shoduje na tom, že právě letošek je tím rokem, kdy k této malé tlačítkové revoluci dojde. Že se tak stane se pak rozhodl před pár hodinami potvrdit i přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, jehož zdroje patří mezi ty nejlepší ze všech. Právě ty mu měly nyní potvrdit, že Apple počítá u iPhonů 15 Pro s výrazným posílením haptiky právě kvůli náhradě tlačítek pro regulaci hlasitosti a zamykání/odemykání telefonu za pevná. Jinými slovy, tato tlačítka budou fungovat jako Home Button u iPhonů SE 2, 3 či iPhonů 8 (Plus), potažmo jako trackpady s Force Touch u MacBooků.

Ačkoliv je v tuto chvíli poměrně těžké říci, co vše uživatelům změna typu tlačítek ve výsledku přinese, v první řadě to bude bezesporu vyšší odolnost proti vodě, jelikož Apple de facto zruší další tři otvory do těla telefonu a zůstane tak už jen nabíjecí port spolu s přepínačem režimů. Komponenty založené na fyzickém ovládání pohybem se navíc samozřejmě postupem času opotřebovávají, takže by jejich výměna za haptické verze mohla do jisté míry zajistit delší bezproblémový chod iPhonů jako takových. Na druhou stranu je ale otázka, jak Apple vyřeší restarty, spouštění DFU režimu a podobné záležitosti, které jsou v současnosti zajišťovány právě fyzickými tlačítky.