iPhone 15 Pro cena bude vyšší než u loňských modelů, zde je důvod

Cena iPhone 15 Pro budí pozdvižení už nyní, přestože telefony jako takové budou světu odhaleny až za dobrého tři čtvrtě roku. Čím dál tím víc zdrojů se totiž shoduje na tom, že iPhony letos opět zdraží, přičemž tentokrát pravděpodobně úplně všude. Apple totiž u své prémiové řady cenami v USA od uvedení iPhonu X nezahýbal a tak stojí základní menší model Pro stále „jen“ 999 dolarů. Tato částka má však samozřejmě v dnešní době úplně jinou hodnotu než v roce 2017, kdy jí Apple nasadil poprvé coby cenovku základního prémiového modelu. Jiná hodnota 999 dolarů však není to jediné, co podle nových informací žene Apple letos ke zdražení.

Na čínské sociální síti Weibo, která je nejrůznějšími úniky informací o elektronice doslova zamořená, začaly před pár hodinami kolovat informace o tom, že má Apple v plánu zdražení řady Pro jednak kvůli jiné hodnota 999 dolarů oproti roku 2017, ale hlavně pak kvůli základním iPhonům 15. Ty se totiž letos dočkají přijetí řady dražších technologií, čímž se do jisté míry přiblíží řadě Pro. Tu tak bude Apple chtít do jisté míry i uměle oddělit od základních iPhonů právě na výšením ceny, jelikož hardwarových novinek pro tyto telefony v rukávu podle dostupných informací příliš mnoho nemá. Cenový rozdíl by však měl psychologicky zapůsobit víc než dostatečně a to navzdory podobným technickým specifikacím.

A o kolik že by se měla cena iPhonů 15 Pro (Max) zvednout oproti nynějšku? Nejpravděpodobnějším scénářem je navýšení o 50 až 100 dolarů, tedy v jablečném přepočtu zhruba o 1750 až 3500 Kč. Pokus se ptáte na to, jak jsme k této částce došli, je to nynější rozdíl mezi českou cenou iPhonu 14 Pro a 14 Pro Max. Tyto telefony totiž od sebe v USA dělí právě 100 dolarů, takže alespoň pro hrubou představu lze tento převedený rozdíl použít. Pokud by tedy náš odhad seděl, znamenalo by to, že by mohl stát:

6,1“ iPhone 15 Pro: 35 240 Kč až 36 990 Kč v základu

6,7“ iPhone 15 Pro Max (Ultra) cena: 38 740 Kč až 40 490 Kč v základu

Jak můžete sami vidět, pokud se letos skutečně zdražení dočkáme (a pokud se promítne i u nás, což je však více než pravděpodobné vzhledem k tomu, že při zvýšení ceny v USA rostla cena všude), stanou se z iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max (či Ultra) už vskutku drahé telefony. Zejména větší model začínající jen těsně pod hranicí 40 000 Kč by byl už skutečně úlet. Jedním dechem je nicméně třeba zdůraznit, že se jedná zatím skutečně jen o odhady založené na uniklých informacích a na paniku je tedy ještě čas, byť minimálně na Weibu již začala ve velkém. Bohužel musíme upřímně říci, že v redakci tomuto nástřelu cen docela věříme, jelikož Apple podle řady dostupných informacích na několika frontách prodejně tápe a je proto jasné, že z té nejsilnější bude chtít logicky vytěžit co nejvíc. A kdy jindy proto zdražit, než právě letos.