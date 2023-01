iOS 17 kompatibilita unikla na internet, nepočítá se s jedním z nejoblíbenějších iPhonů

Kompatibilita iOS 17 zajímá každého, kdo nemá nejnovější telefon od Applu. Přece jen od představení nové verze iOS nás dělí „jen“ půl roku a ostrá verze se pak do našich telefonů dostane jako vždy na podzim. Otázkou však zní, kdo si iOS 17 užije a jak se zdá podle nejnovějších informací od Digital Chat Station, což je poměrně populární profil na Weibo, mělo by letos dojít k poměrně zásadní změně co se kompatibility iOS 17 týká. Podle informací, se kterými Digital Chat Station přichází bude iOS 17 vůbec prvním operačním systémem, který nebude podporovat všechna zařízení s takzvaným notchem nebo-li výřezem.

iPhone X, který Apple představil v roce roce 2017 by údajně již neměl být s iOS 17 kompatibilní. Je pravdou, že v době, kdy bude iOS 17 uvedený na trh a lidé si jej budou mít možnost do svých telefonů stahovat, bude iPhone X již 6 let starým zařízením. Přesto je to telefon, který je pro mnoho uživatelů stále tím, jenž nechtějí měnit za novější, protože v podstatě jako první přinesl FaceID a výřez v displeji. Aktuální iOS 16 je kompatibilní dokonce i s iPhone 8 a iPhone 8 Plus. Zdá se však, že Apple chce, aby lidé co nejdříve přešli z telefonů s výřezem na telefony s průstřelem jako je tomu u iPhone 14 Pro, jenž navíc časem vystřídají telefony, které budou mít FaceID pod displejem. iOS 17 by se podle všeho nemělo dočkat nijak zásadních inovací a tak je utnutí iPhone X spíše „politickým“ rozhodnutím ze strany Applu než, že by jej způsobila zastaralost hardware.

iOS 17 kompatibilita