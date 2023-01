Apple představí příští rok nejlevnější AirPods ve své historii

Nabídka sluchátek z dílny Applu zažije již příští rok malý (velký) třesk. Tvrdí to alespoň čím dál tím větší množství analytiků a leakerů, ke kterým se nyní přidal i uznávaný Ming-Chi Kuo, jehož zdroje se dlouhodobě řadí mezi ty nejpřesnější vůbec. Tentokrát Kuo potvrdil konkrétně to, že Apple skutečně pracuje na nejlevnějších AirPods ve své historii, kterými by rád prodeje svých sluchátek opět rozdmýchal.

O pracích na nových levných AirPods jsme poprvé slyšeli teprve před pár dny z úst dalšího přesného analytika Jeffa Pua. Ten konkrétně zveřejnil informace o tom, že kalifornský vyvíjí jakési „AirPods Lite“, kterými by rád konkuroval bezdrátovým sluchátkům prodávaných za podstatně nižší ceny než kolik si Apple účtuje za AirPods 2. generace. Tyto zprávy nyní potvrdil i Kuo s tím, že ačkoliv technické specifikace nejsou zatím úplně odsouhlaseny a tedy se může leccos ještě změnit, cenovka novinky by se měla pohybovat pod 100 dolary, přičemž nejpravděpodobnější cena je pak 99 dolarů. Při použití „jablečného přepočtu“ na české koruny jednoduše zjistíme, že 99 dolarů v současnosti odpovídá 2990 Kč (respektive za tuto cenu u nás Apple prodává produkty, které v USA stojí 99 dolarů). A jelikož jsou AirPods 2 oficiálně prodávány za 3990 Kč, znamenalo by to, že nový model by byl o dobrou čtvrtinu levnější, což už je skutečně solidní a to i za cenu určitých hardwarových omezení.

Kdy přesně Apple nové levné AirPods světu představí je v současnosti zatím ve hvězdách, byť vzhledem k tomu, že mu prodeje všech modelů jeho sluchátek padají je jasné, že otálet tak úplně nemůže. Jako nejpravděpodobnější termín se tak jeví hned první Keynote příštího roku, aby mohl prodeje nastartovat co možná nejdříve. Ostatně, i v minulosti ukázal druhou generaci AirPods zkraje roku a není tedy důvod si myslet, že je tento termín nereálný.